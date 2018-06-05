〈中部〉iBike保第三人 責任險 擬配合花博實施

2018-06-05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台北、新北、桃園、高雄四都公共自行車分別投保第三人責任險或傷害險，市議員謝志忠、蔡雅玲與張玉嬿昨在議會說，台中市iBike每日使用高達二萬人次，安全不能等，要求配合十一月花博同步加保；市府交通局長王義川說，第三人責任險一年約三○○萬元，努力以花博開 幕開始實施為目標。

平均每日高達2萬人次使用

謝志忠說，市府「自行車三六九」計畫，規劃今年暑假iBike站點達三○○站、車道六○○公里、九○○○輛，累計租借次數逾一六○○萬人次，平均每日高達二萬人次使用，已成市民高度依賴的交通工具，應進一步保障騎乘安全，推出保險機制。

已成市民高度依賴交通工具

謝志忠表示，台北市、新北市、桃園市公共自行車六月推行第三人責任險、高雄市則投保傷害險；前者為保障他人因公共自行車所造成財產及身體的損傷，後者則保障騎士自身，推估台中二種保險經費一年約是三百萬元、一百萬元，盼今年就推動。

推綠色運輸 議員：安全不能等

蔡雅玲、張玉嬿主張，台中推動綠色運輸，iBike是相當重要的一環，安全不能等，而且年底世界花博就要舉辦，到時一定有更多人使用iBike，市府應加快腳步，並配合年底世界花博同步加保第三人責任險、傷害險。

王義川表示，過去保險公司不願意將公共自行車納保，主要是涉及實名制問題，以小一學生為例，如果借父親悠遊卡騎乘，騎乘人不確定，業者風險難評估；高雄投保傷害險，但有重要規定，十四歲以下不能騎，身高一百四十公分以下或一百九十公分以上不能騎。

一年約300萬 市府努力與花博同步

王義川指出，為能兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，市府評估一年約須編列三○○萬元，並將參考台北、新北、桃園辦理情況，與保險公司討論爭取，第三人責任險部分努力以花博開幕開始實施為目標。