〈中部〉化工廠大火鄰怕怕 議員促遷移

2018-06-05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉全興工業區的「英全化工」橡膠粒子倉庫，在五月卅一日深夜發生大火，火勢延燒八個小時之久，造成附近居民恐慌。昨天上午，當地民眾在該工廠門口拉起白布條抗議，彰化縣議員尤瑞春要求，英全化工必須在半年內遷廠，而存放具有毒性化學原料的貯存槽，也要重新檢查，才能給鄉親們一個交代！

毒性化學原料貯存槽 居民盼拆

鄰近英全化工的黃姓業者表示，他發現化工廠大火時，馬上跟妻子一起逃命，這次起火點還好是存放橡膠粒子的倉庫而已，要是連帶造成貯存槽起火，那就慘了，希望該工廠將大的貯存槽拆除，才能保障安全。

居民劉亮杉強調，在一九九○年代，他就曾抗議英全公司飄著瓦斯味，沒想到，事隔二十年再度來抗議，又是因為倉庫大火，嚴重危害民眾的生命安全。

英全化工廠長陳昭哲表示，對於大火造成民眾恐慌與不安，他代表公司致上十二萬分的歉意，也希望民眾再給公司一個機會。他強調，若是將貯存槽拆掉，那工廠根本無法營運下去，這樣重要的決策，他無法在此回答。

廠方願評估 允納地方意見

至於有關遷廠一事，陳昭哲指出，目前公司還在進行評估中，他會把當地民眾的意見，轉交給上級主管參考，希望火災調查結果能夠儘快出爐，釐清火災原因，以減少民眾的疑慮。

彰化縣環境生態保護協會理事長周君綾，昨天遞交抗議書給英全化工，要求該公司對火災造成空氣污染負起全責；和美鎮代會主席林金鐘也強調，該公司要給民眾一個清楚的交代。