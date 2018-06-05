〈中部〉4年減債15.3億 雲林財政脫離「加護病房」

2018-06-05

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府四年減債十五．三六億，債務比例從四年前四十九．八七％降至四十一．一八％，明年將脫離中央「強度管理名單」，縣府財政處表示，財政好轉可增加爭取前瞻計畫籌碼，有利縣政建設推動。

明年可脫離中央強度管理名單

縣府財政處長張裕忠表示，縣府財政持續朝轉好方向發展，但整體來看，縣府財政依舊相當嚴峻，仍須持續強化財政健全，也希望中央儘速修正財政收支劃分法，更合理分配財源，地方財政改善才能事半功倍。

雲林縣公共債務在二○一四年達二六五億，債務比幾已達舉債上限五十％，被中央列為強度管理名單，並要求提出四年償債計畫，縣府自二○一五年至今年，每年分別償還三．五億、三．八五億、三．九一億及四．一億，均高於先前償債計畫承諾的償還金額。

減少人事支出 追逃漏稅有成

張裕忠指出，開源節流是縣府財政改善主要手段，推動組織整併員額總量核實，減少人事支出，及調控各項經費預算結算等，連續三年歲計結餘合計三．七五億元；開源方面則加強高鐵特區抵費地處分效益等，帶動地價、房屋稅，同時加強各項稅收逃漏稅追稅，也追回近五億逃漏稅，挹注財政。

議員︰每分錢仍須花在刀口上

縣議員蔡秋敏表示，縣府財政雖已改善，但縣府仍須把每分錢花在刀口上，尤其在前瞻建設爭取上，必須全力以赴，把建設雲林的錢要回來，至於地方需要的配合款，無論是預算編列或墊付案，議會都會全力配合。

張裕忠表示，財政改善對縣政建設推動是正循環能量，前瞻計畫縣內已爭取約八十二億經費，地方配合款約需七．七億，縣府已完成支付規劃，財源沒有問題。