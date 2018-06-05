〈中部〉嘉市2至4歲幼兒就學 擬每年補助2萬

2018-06-05

中央實施前 議員促編預算先做

〔記者王善嬿／嘉市報導〕公辦幼兒園名額有限，讀私幼家長負擔大，嘉義市議員蔡榮豐昨天市政總質詢時指出，目前二至四歲幼兒就學缺政府補助、出現空窗期，建議在中央政策實施前，市府自行編列預算率先執行，市長涂醒哲答詢時允諾，年底前提追加減預算案到議會審議，全市計六千八百餘名幼兒受惠，每人每年補助二萬元，初估經費一億多元。

涂醒哲允研擬 初估經費1億多

涂醒哲表示，行政院長賴清德上月宣布擴大育兒津貼補助前，市府今年元月與幼教團體及多位議員討論後，達成共識採不排富方式，讓每個有幼兒園就學需求的家庭都獲補助，雖增加一億多元支出，但比起開設公辦幼兒園更有效益，讓家長選擇學校有更大彈性。

嘉市教育處長余坤龍說，嘉市未滿三歲幼兒現有托育津貼補助政策，但二至四歲幼兒就學出現政府補助空窗期，嘉市率先自行研擬補助案，再配合中央政策調整補助辦法。

2至3歲上幼幼班 無托育津貼

嘉市社會處長張元厚說，現行托育津貼補助，提供家有未滿三歲幼兒托育合格保母或送托嬰中心，最高每月六千元補助，不過須符合綜合所得稅稅率未達廿％等條件家庭才可申請，且二歲至未滿三歲幼兒就讀幼幼班，也無法申請托育津貼補助。

蔡榮豐說，中央雖宣布全國性擴大補助育兒津貼、私幼就學補助等政策，但可能等到明年才實施，議員們建議市府以追加減預算辦理，今年率先實施；議員王美惠、陳幸枝贊同表示，幼兒就學有補助，家長可選擇讓孩子念公立或私立學校，並就近接送小孩。