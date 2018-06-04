〈南部〉明燈慈善會 24年發善款近億元

2018-06-04

會員月繳300元 聚沙成塔

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市明燈慈善會廿四年來，以三百元小額月助金善款，幫助無數求助無門的貧困家庭，尤其是家逢劇變無力處理後事的弱勢民眾，明燈慈善會更是及時雨，為他們解決燃眉之急，累計迄今，發放的善款已將近一億元。

昨天在安南區保和宮舉辦低收入戶物資發放，每戶發放白米一包、現金六百元，共發放三百八十六戶。另外，十二月八日也預計在台南公園舉辦捐血及義賣活動。

南市明燈慈善會最初是由一群中小企業老闆發起，每人月繳三百元會費助人。他們因事業有成，行事十分低調，因此外界少有人知道這個單位。不過，他們長期與市府合作，包括無力埋葬的弱勢民眾及無名屍後事處理，他們都出錢出力，全力協助。每年處理喪葬救助案二、三十件，平均一個月約有二、三件。

「三百元雖然只是小錢，但聚沙成塔，持之以恆，小錢也能做大事。」南市明燈慈善會理事長吳富珍，自己是一位白手起家的企業主，自己苦過來，對貧困人家也較能感同身受。他說，目前他們會員近一千人，一個月至少就有卅萬元的善款，可以做很多事。

資助弱勢、救助喪葬

他說，這些善款主要用於急難救助及定期資助弱勢家庭。目前他們有五、六十個援助個案，依家庭狀況，每月資助二千至五千元月助金，有的已長期援助一、二十年，資助最久的個案，更長達廿二年。

此外，喪葬救助部分則採專款專用，由大家各自捐款，每件救助金額最高六萬元，一年至少有一、二百萬元。這麼多年下來，也擴及其他縣市，投入喪葬救助的金額達二、三千萬元，再加上急難救助及月助金，累計迄今，發放的善款已近億元。