〈南部〉戶外教育 光復實小、土庫國小奪金

2018-06-04

光復結合海洋生態 划獨木舟

〔記者劉婉君／台南報導〕七股光復實小結合學校周邊豐富的海洋生態特色，戶外就是活的海洋教室，不僅連續四年成為教育部生態遊學學校，今年並榮獲教育部戶外教育成果「飛揚一百」金獎；新營土庫國小與鄰近的三所偏鄉小校共同發展多元的戶外教育課程，也同樣得到金牌獎的肯定。南市另外還有仙草國小等十二所國中小獲得銀牌獎，總評比全國第一。

七股光復實小生態豐富，學生一走出教室就可以看到紅樹林，鄰近有鹽田、鹽博館、潟湖、牡犡產業等，校方自四年前就結合社區及在地特色，規劃遊學課程，校旁就可以進行獨木舟教學，讓在地學子深入家鄉，認識七股，也是其他學校的戶外教育基地，辦理前三年就已有來自全國超過三千人次參加遊學課程，還有來自香港、法國、墨西哥等國外的民眾。

學生們在課程中除了海洋生態外，也要學習野外求生、救護等，挑戰腳踏車及獨木舟，另外也會到其他學校進行交流，培養合作、人際關係、社會溝通、設計遊程等核心能力。

「愈在地、愈國際」，光復實小校長黃懷慧表示，偏鄉學童出國的機會不多，遊學課程常吸引國外團體，學生們不用出國，也能與國際交流，分享家鄉的特色。校方並與社區連結，將人帶進社區，由社區長者擔任講師，使社區更加活絡。

土庫走進山林 兩鐵壯遊

新營土庫國小六年前就開始帶著學生走到戶外，觀月、夜探濕地等，兩年前啟動「四季高峰課程」，與樹人、鯤鯓、重溪國小合作，分年級課程規劃，包括定向越野、自行車、水域課程及山野教育等，讓學生從基礎的自行車維修到完成鐵馬與鐵道的兩鐵壯遊，也要體驗獨木舟及爬兩座山岳，培養生活能力與耐力。

土庫國小校長洪傳凱說，小校不能再單打獨鬥，應策略聯盟、分享資源，把平面知識立體化，讓學生的學習更深入生活。昨天五年級學生即剛結束蘭嶼六天的圓夢計畫，跟著達悟族人下田種芋頭、曬飛魚乾、學習拼板舟文化、出海等，進行與一般小學生不同的學習。

其他獲得銀牌獎的學校有仙草國小、西門實小、口埤實小、玉山國小、河東國小、雙春國小、七股國小、日新國小、鯤鯓國小、龍崎國小、左鎮國中、仁德國中。