〈南部〉全國黨代表選舉旗山區重投票 民進黨查弊

2018-06-04

〔記者蘇福男、葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕民進黨全國黨代表選舉，高雄旗山區投開票所出現「投票率高達九十六％」的誇張結果，引發地方非議，民進黨中央昨天重行投票，由於領票作業趨於審慎，投票率降至七十三．四％，當初僅靠旗山區就當選黨代表的十一人中，只剩兩人上榜，更加印證極可能有人作弊！

高市黨部表示，黨中央已組成調查小組，包括兩位中執委、一位中評委，專責調查此次選舉弊端，屆時若查出違規者，將依黨紀處置。

昨天的投票項目包括民進黨高市黨部第五屆主委、黨代表和第十八屆全國黨代表，地點設在旗山區鼓山國小禮堂，由於投票前夕傳出「買票行情」，昨天投票現場格外引人矚目。

上午八時不到，鼓山國小禮堂外已擠滿等待投票的人潮，整個選務工作由民進黨中央主導，由於大禮堂只開放兩個入口、分四線投票，黨員須出示身分證件，甚至背出身分證號碼無誤才能領票，審慎的作業方式影響投票速度。

重選投票人數三八三二人，實際投票人數二八一四人，投票率七十三．四％，全國黨代表應選達七十二席、高雄市代表應選七十五席。

民進黨高市黨部指出，第一次投票後因為旗山區有問題，雖然高雄市全國黨代表已依照得票順序擬定當選名單，但黨中央並未公告，會將這次選舉結果列入彙整後，擇期重新公告。