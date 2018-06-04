〈南部〉離峰關冷氣 高捷：改開循環風扇

2018-06-04

只開循環風扇 民怨候車悶熱

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年五月中下旬以來，氣溫屢創新高，有民眾發現高捷車站異常悶熱，懷疑根本沒開冷氣；高捷強調，配合政府節電政策，非尖峰時段，的確只開循環風扇。

陳姓民眾反映說，現在才六月初，天氣已熱到不行，但高雄捷運位於地下的車站，也十分悶熱，他看見一群國外旅客拖著大行李在高捷車站喊熱，一直用衛生紙擦汗。

陳姓民眾懷疑高捷根本沒開冷氣，連幾個大站如美麗島站、中央公園站、國際機場站都沒開，「省錢也不用省成這樣，這樣怎麼拚觀光？」另名從台北南下遊玩的劉姓乘客抱怨說，北捷車站感覺超冷，但他在高捷車站等車的十分鐘，身旁旅客個個流了滿頭汗。

高捷公司坦承，目前只在旅運尖峰時段（上午六點至八點半、下午三點半至八點），各站均有開放冷氣，溫度調為攝氏廿六；離峰階段則改開循環風扇，以配合政府節能政策。但假日時段及人潮較多的大站，也會視溫度狀況，增加空調時間。

車廂內控溫 高捷：固定24度

高捷公司強調，至於列車車廂內的溫度，全日都調為攝氏廿四度，保證乘客在車廂內不會感到悶熱。

目前高捷每月電費約二千五百萬元，夏季尖峰更高，由於今年四月電費調漲三％，高捷預估每月電費支出就要增加七十萬元以上。

網友爆料說，其實高捷車站最涼爽的地方，竟然是廁所！多位網友透露：「下次可以在廁所等車，比月台涼快很多」、「廁所比較涼」。

乘客批省過頭 高捷將彈性調整

多數乘客認為，高捷應以乘客為尊，車站非尖峰時間只開循環風扇，根本是不體貼、不替乘客著想，「省錢省過頭」。高捷則強調，會持續注意天氣變化與乘客需求，依實際情況彈性調整空調。