〈南部〉綠島豆丁海馬郵筒防颱 6/3起停班停課

2018-06-04

〔記者張存薇／台東報導〕本週恐有雙颱成形、甚至影響台灣，世界最深的綠島海底豆丁海馬郵筒搶先備戰，除以鋼索加強固定，昨天起也暫停使用，縣府交通及觀光旅遊處長江慧卿表示，豆丁海馬郵筒「停班停課」至少一星期，須待風浪穩定後拆除鋼索、確保安全無虞才能重新開放。

世界最深海底郵筒 啟用剛滿月

為了宣傳綠島海洋之美，也推廣海洋資源保護及保育理念，縣府及中華郵政合作，在綠島石朗浮潛區外深達十一點五米海底設置豆丁海馬郵筒，打破日本和歌山縣的十米深海底郵筒紀錄，而每張防水明信片七十元，扣除郵寄等成本後，所得將全數捐做所得全數做為綠島保護海洋資源及學校環境教育基金，五月四日啟用到昨天剛好滿月，江慧卿表示，郵筒已收到三千六百封明信片，預計暑假旅遊旺季可望再成長。

不過東海岸是台灣颱風首當其衝區域，綠島更常常被颱風侵襲，目前菲律賓西側以發展熱帶性低氣壓、東南側也有低氣壓發展中，恐雙颱影響台灣週邊天氣，江慧卿指出，預計六、七日颱風恐影響到綠島海域，而全世界最大的微孔珊瑚「綠島大香菇」深達十八米，在 二○一六年九月也因莫蘭蒂颱風而倒塌，豆丁海馬郵筒僅十一點五米深、加上基座重量僅百公斤，因此不敢掉以輕心。

鋼片、鋼索固定 拆除後才開放

她說明，除日前在底部加裝四片鋼片穩定基座，團隊也決定在風浪變大前提早防颱，委由潛水教練先以四條鋼索固定，至於一旁的海洋之心裝置藝術這兩天陸續施工，部分材料則於週二運進綠島後盡快施作。

江慧卿表示，為了安全起見，請潛水客暫時先不要造訪豆丁海馬郵筒，颱風過後將視潮流狀況拆除鋼索、預估至少一星期後才能開放。