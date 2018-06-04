〈南部〉才獲民進黨提名參選 41歲巫國彰猝死

2018-06-04

同黨對手宣布選到底 就傳憾事

〔記者葉永騫／屏東報導〕年底屏東縣長治鄉長選舉競爭激烈，前天晚上初選失利的民進黨籍鄉代古佳川對外宣佈參選鄉長，沒想到僅隔不到五個小時，獲得民進黨提名競逐長治鄉長的巫國彰竟心肌梗塞送醫不治，消息傳出地方震憾，民進黨縣黨部主委李清聖表示，黨部將以徵召方式來處理，人選由執委會決定。

四十一歲的立委蘇震清助理、民進黨提名長治鄉長參選人巫國彰，長年深入基層服務，受到地方支持，獲得民進黨提名參選長治鄉長，沒想到昨天凌晨突然因心肌梗塞過世，支持者紛紛到巫國彰的臉書留言，希望好好休息、一路好走。

巫國彰停靈的屏東市清靜園也湧入許多親朋好友前往致意，對於巫國彰這麼年輕就過世，覺得惋惜不捨，還有人希望巫國彰的父親代子出征參選長治鄉長。

長治鄉長選情生變 先協助治喪

巫國彰的驟逝也衝擊到長治鄉的選情，與巫國彰初選落敗的鄉代古佳川，前天晚上宣佈參選長治鄉長到底，沒想到宣佈不到五個小時，巫國彰就驟逝。

古佳川強調，前天晚上只是宣布參選，並沒有退黨，不管縣黨部要不要提名或徵召都會參選。

黨部主委李清聖表示，目前古佳川只是口頭說要退黨，但是還沒有到黨部辦理退黨手續，後續民進黨將以徵召方式推出人選，執委會將盡快決定。

即將在本週上任民進黨縣黨部主委的許展維表示，發生這起憾事，黨部將優先協助巫國彰治喪，等事後再召開執委會研商。