〈南部〉全台最直公路改標線 台9線5路段可以超車了

2018-06-04

〔記者王秀亭／台東報導〕台九線台東鹿野武陵段（三四四公里）至關山德高段（三二九點五公里）曾被交通部臉書認證「全台最直公路」，卻因九成路段是禁止超車的雙黃線，遭批食古不化，近來民眾發現有五個路段已改為黃色虛線（行車分向線），開心地說：「終於可以合法超車，不必提心吊膽防檢舉魔人了。」

全長十四點五公里的台九線武陵到德高段路線筆直、視距良好，許多駕駛認為這段路「比高速公路好開」，但南北向僅各一車道，九成路段都畫上禁止超車的雙黃線，遇上慢速車，想超車勢必會違規跨越到對向車道，去年曾有檢舉魔人專門鎖定這段道路，檢舉違規車輛，一個月多達四十餘件。

五月下旬起修改 本週完工

交通部去年九月間，在臉書發文介紹這條「全台最直公路」，卻被網友噓爆，相關單位亦持續接獲民眾反應，公路總局關山工務段今年一月邀集台東縣政府、台東縣警局、關山警分局、關山及鹿野兩鄉鎮公所進行檢討，從五月下旬起修改標線，預計本週完工。

關山工務段工程員邱民豐表示，這段道路雖然比直，但縱波起伏大，部分路段視距不佳，易發生交通事故，甚至在九十年代被地方人士稱為死亡公路，因民眾不斷反應，經相關單位檢討後，將平面視距良好的五路段雙黃線，調整為可超車的行車分向線。

調整為單黃線的五路段分別為月眉里北側（三三六點二公里）、加典溪橋南側（三三九點四公里）、景豐派出所南側（三四○點四公里），及武陵橋北、南側（三四二點五公里、三四三點一公里），行車分向線最短有一百三十公尺，最長有四百公尺。

調整路段 皆配合測速稽查

邱民豐說，考量雙黃線剛調整為行車分向線，五路段皆配合警方設有測速照相機或警察機動稽查處，調整路段會持續觀察了解用路人使用狀況，必要時再做適當調整。

關山警分局第四組組長張淵瑜表示，每逢連續假期交通壅塞，這段道路禁止超車，不耐久候的民眾反而從右側，或在危險路段超車，反而不利交通安全，部分路段確實有開放超車的必要，因此對五路段改為行車分向線樂觀其成。