〈台北都會〉智慧路燈人臉辨識 罵聲中喊停

2018-06-04

綠批幫中共監視台獨份子

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市副市長林欽榮五月廿三日宣布將在內湖、南港等區域設置一萬兩千六百盞智慧路燈，除具照明、5G基地台功能外，更欲加入車牌辨識、人臉辨識，惹來市民極大反彈，讓他隨即在臉書改口，不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統。對此藍綠議員都大表不滿，綠營批廣設監視器難道是要幫中共監視台獨份子嗎？藍營議員則認為，柯要民眾相信政府，但當年自己卻稱被政治迫害才出來選舉，反問當時曾有相信政府？

藍指違反人權最壞示範

林欽榮兩週前於智慧路燈說明會時向電信業者說，未來智慧路燈除了通訊、商業外，警察也可藉此快速辨認；現場人員介紹智慧路燈時，也提到路燈外觀看不到攝影機、天線等，民眾內心不會感覺毛毛的。當被問到是否有資安疑慮？林欽榮說，政府使用資料都嚴守「個資法」，未來的投標廠商同樣也要遵守。

但當晚網路上就對於人臉辨識有兩極化的討論，部分人員認為可遏止犯罪，另一派覺得將跟中國「天眼系統」一樣侵犯人權。林欽榮隨即於臉書改口說，「將不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統。」柯文哲隔日則重申，台灣有「個資法」，認為政府要推動計畫，人民至少要相信政府會合法。

民進黨議員王世堅說，柯市府出爾反爾是為標新立異，強調北市已有一萬五千支監視器，再增加都是無限上綱；尤其市府過去已有測謊、監視器開單等違反人權想法，不免懷疑市府是想幫中共監視小台獨嗎？

國民黨議員陳孋輝則說，政府擴增監視器或人臉辨識系統沒有尋求民眾意見，就是違反人權最壞示範；她反問，柯口口聲聲要民眾相信政府，當年柯被監察院調查而選擇參選市長時曾有相信政府？「還是說別人的政府不值得信任，只有他的可以信任。」