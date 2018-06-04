〈台北都會〉單身補貼不是笑話 讓年輕人真正有喘息機會

2018-06-04

記者陳曉宜、黃建豪、蕭婷方、郭安家／專訪

柯用娛樂效果吸引年輕人

民進黨台北市長參選人姚文智提出青年住宅補貼政策，將補貼單身民眾每月三千元津貼、年輕夫妻每月五千元，引發各界熱烈討論。面對市長柯文哲對此取笑不看好，姚文智在專訪中直指，這是因為柯文哲上任三年多，除了用高娛樂效果取得年輕人喜愛，對年輕人面臨的問題根本沒有解決，所以投入九九六億元蓋社會住宅，鉅額資金卻讓年輕人看得到吃不到，而他具體提出政策補貼單身族群與年輕夫妻，才是真正可讓年輕人有喘息機會。

姚文智說明，住宅補貼政策在中央早已執行，只是中央只補貼低收入戶，且是對「戶」補貼，但在台北市的都市現況卻可能讓年輕人無法受惠，如住在頂樓加蓋的年輕人就無法申請，所以他將政策調整為對「人」的補貼，未來將發行「青年租屋券」，單身補貼每月三千元、年輕夫妻每月五千元，一年各一萬個名額，可以領兩年，並設有排富條款。

公托公幼數量 全國倒數

在經費部分，姚文智說，四到六成經費可向中央申請。台北應該跟中央密切合作，社會住宅、包租代管、住宅津貼都是中央政策，社會住宅柯有蓋、包租代管成效差、住宅津貼柯選舉有說 ，但完全跳票。

姚說，教育部統計，台北是公托、公幼數量全國倒數第三，只有贏雲林與南投。柯說要把公幼和私幼比例推到七比三，至今四年只增收二百多個小孩，成長非常有限。他也說，柯曲解敬老金用意，那是年金失衡下的補貼，柯卻說是買票；為搶救長者選票，拚命推老人共餐，但三年多來只有二％老人享用到這項福利。