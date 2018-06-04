〈台北都會〉〈批柯失去中心思想〉姚不計毀譽 捍衛價值

2018-06-04

記者陳曉宜、黃建豪、蕭婷方、郭安家／專訪

將台北市長作為一種政治志業

民進黨台北市長參選人姚文智接受專訪時，再度強調自己曾在二○一四年禮讓柯文哲後擔任後援會總會長，當時他就提出「民進黨的兩階段執政論」，第一階段目標是不讓國民黨再奪下北市，第二階段民進黨要自己深耕基層，推出自己人選，未來在首都開花結果，現在柯已失去當年力挺的核心價值與中心思想，無法將城市帶往好的方向，自己不計毀譽也要挺身捍衛價值。

城市問題解方 半年內一一提出

談及投入選戰初衷，姚文智說，自己將台北市長作為一種政治志業，這些年從未放棄，不斷在公共政策領域研究、深耕。姚文智自豪地說，相信選民絕對不會發生棄保，很快就會回到板塊；自己在上次的初選中，兩場政策辯論會就拿下民進黨第一階段初選第一名，這經驗讓他相信，台北市民是理性與期待變革的，自己也持續投入都市發展與研究、提出城市問題解方，相信選戰倒數半年一一提出，可以突破政黨的藩籬與選舉謠言，能與市民有所共鳴。

姚文智說，現在的柯文哲已與二○一四年全黨支持的柯文哲不一樣，柯已沒有中心思想與價值信念；若柯與當年禮讓時是同一個人，民進黨還是會選擇合作，自己也不會在此時要挺身而出，「我認為他把台北帶到錯誤的方向」，這是要立刻、不計毀譽，挺身捍衛的價值。

姚文智舉例，台灣的外交困境，使得很多運動賽事與組織都必須掛名「中華台北Chinese Taipei」，但即使如此，我們仍要努力推動「台灣台北Taiwan Taipei」，但柯不僅不努力推動，反而接受中華台北、甚至迎合中國，這是一個很大的危機，意識形態化作實體政策會有更大的問題，像是北市文化局補助中國好聲音在台灣演出，但在北市的流行音樂文化等，卻看不到以台灣為主體的各種創作補助，這就是「價值決定信念，信念決定公共政策的選擇」。

另一方面，若市長有核心價值，有價值導向的領導，團隊就會為了共同目標打拚，就不會為了細節要市長事必躬親，團隊也能整合。

姚文智話鋒一轉也評論國民黨北市長參選人丁守中，姚指出，「丁守中最大的問題就是他是國民黨」，國民黨不倒、台灣還是不會好；姚並評論丁過去擔任公職表現平淡無味，對市政的看法也是人云亦云，不僅言論過時，對市政提出解方也充滿「霉味」。