〈台北都會〉〈台北市長選將系列報導5〉城市改造 姚文智有使命般熱情

2018-06-04

記者陳曉宜、黃建豪、蕭婷方、郭安家／專訪

批大巨蛋錯失選舉同步辦公投

民進黨台北市長參選人姚文智接受本報專訪，指市長柯文哲雖提倡公民參與，但對於搞不定的大巨蛋，竟在中央修法後，未跟著修訂公投自治條例，使得大巨蛋錯失於年底選舉同步舉辦公投，由全民定奪的機會。而他長期主張松山機場遷建，柯與國民黨參選人丁守中都曾嘲笑，現在卻都轉而支持，但丁的轉折理由是什麼？竟說要「留白」卻不敢解釋。姚文智說，他提出松機拆遷改建中央公園，牽動防洪、綠地銀行、舊城區都更等多重意義，但柯、丁沒有遠見，只有他對城市改造有近乎使命的熱情。

提松機遷建 柯丁從嘲笑轉支持

姚文智說，從柯文哲、丁守中到李錫錕，皆不知松山機場拆遷後的都市發展策略，他主張蓋超大型中央公園有好幾層道理，第一， 台北都市的風場，是從基隆河由東往西，沿著關渡平原出口，面對未來的極端氣候、熱島效應，松機空間不能再蓋高樓；第二，基隆河雖然有員山子分洪，但防洪量仍不足，中央公園就是兼具蓄洪的重要地點；第三，台北綠地面積在亞洲城市敬陪末座，因此需要松機這塊空間作為廣大的綠地銀行。最重要的是第四，這塊土地若再繼續開發，可能變成另一個內科或信義計畫區，會造成艋舺等老舊社區都更完全沒有資源投入。

大巨蛋一年內可讓方向確定

姚文智指出，一開始柯文哲說松機遷建是在鬼扯，後來轉為支持又不敢論述，對外稱松機遷建不關市長的事。而丁守中過去長期主張松機要保留，說什麼「國際城市兩個機場多得是」，現在也認為要遷建，到底丁的轉折是什麼？現在又說要「留白」是什麼意思？「我只看到他留白的青春」。

姚文智說，松機遷建計畫的確複雜，但是有絕對可行性，他與交通部、國防部均已充分溝通，包括航班、航道與國防安全等調整，均已在做可行性評估，他上任市長後，即可落實執行。

對於大巨蛋問題，姚文智說，「根本不用四年」，過去那本爛帳要從與遠雄解約開始，由市府接管，進行公安、環境衝擊重新評估，能蓋就蓋，該拆就拆，如果要拆一年就能拆好，一年內可讓整個方向確定。

以公辦都更為主 用10倍人力專責

姚文智說，他原本主張大巨蛋要併同市長選舉做公投，但在中央公投法修法完成後，台北市公投自治條例卻沒有跟進修法，導致現在時程已經來不及，這是怠惰！也顯示柯口口聲聲說的公民參與，都是假的，i-Voting、參與式預算也是假的，二○一七年編列一千七百億元參與式預算，最後只通過三十二．六八萬元，都是講講而已。

對於都市更新政策，姚文智說，未來將以公辦都更為主，成立「住宅與都更局」專職負責，網羅十倍人力，與中央內政部合作，從策略性、先後順序全面擬定都更計畫，掀起地殼改造運動。

姚文智小檔案

出生：1965年12月4日

學歷：

輔仁大學新聞傳播學系

國立政治大學政治學研究所碩士

美國史丹福大學訪問學者

現職：

第9屆立法委員

經歷：

行政院新聞局局長

高雄市政府副秘書長

台灣維新基金會影子政府執行長

謝長廷競選台北市長副總幹事

台灣電視公司董事

立法院（第8屆）委員

婚姻：

已婚、育有1子