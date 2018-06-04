〈台北都會〉《家貧打工晚1年讀高職》張嘉雯自助人助 台商包辦大學學費

2018-06-04

〔記者俞肇福／基隆報導〕人間充滿溫情！本報在五月卅一日獨家報導國立基隆商工男學生張嘉雯因家境清寒，國中畢業後未升學，到工地挑磚塊、扛水泥、舉廣告牌賺取微薄生活費，晚了一年才就讀基商，今年以六五八．五分錄取國立台灣科技大學；張嘉雯在逆境中奮鬥的故事見報後，兩位善心人士非常感動，致電學校要資助他大學四年的學雜費與生活費，讓正為學費發愁的張嘉雯既開心又驚訝。

每年20萬元 直到大學畢業

基隆商工校長陳明印表示，嘉雯的勵志故事見報後，張先生、李先生致電學校，都表達想要資助的意願，對嘉雯的處境非常不捨，希望他好好讀書，不要再辛苦打工了。張先生是台商，他請學務處轉達，請嘉雯去銀行開戶，願意一年資助廿萬元直到大學畢業為止；李先生說，他是基隆商工、台灣科技大學的校友，非常樂意幫助傑出的學弟。

陳明印指出，已把張先生、李先生的聯絡方式交給嘉雯，請他與「貴人」聯繫，這件事也印證先賢所說的「自助而後人助，人助而後得天助」的道理。

張嘉雯：會珍惜並記錄開支

張嘉雯表示，非常感動，不敢相信這是事實，和兩位「貴人」素昧平生，他會好好珍惜善款並用功讀書，捐款只會花在學費上，會把每一筆開支記錄下來再向張先生、李先生說明；他希望自己將來也有能力回饋社會，幫助需要幫助的人，讓愛繼續循環。

張嘉雯的父母離異，他由爸爸撫養，但爸爸在他國小四年級時於工作中意外墜樓，受傷後無法工作，家境變成中低收入戶；張嘉雯國中畢業後就到工地扛水泥、挑磚塊、站在路邊舉廣告牌，賺取微薄的生活費，今年榮登台灣科技大學金榜，逆境奮鬥的過程令人動容。