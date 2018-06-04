〈北部〉花蓮「檢察長宿舍」揭牌 陳木泉「回娘家」

2018-06-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕已有八十二年歷史的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」昨天揭牌啟用，曾任台灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長、台灣花蓮地方檢察署檢察長的八十歲老檢察長陳木泉受邀「回娘家」。他一見舊宿舍煥然一新，滿臉笑容，對相關單位願意投入古蹟重整修復，重現昔日宿舍原貌感到欣慰。

位在花蓮市三民街及節約街交叉口、市區菁華地段的舊檢察長宿舍，在一九三六年啟用，屬於高等官第二種宿舍，是當時日西合併的折衷式住宅；終戰後共居住過廿任花蓮地檢署檢察長，於一九九三年新檢察長官舍啟用後，正式功成身退走入歷史。

舊檢察長宿舍於二○○八年被花蓮縣政府指定為縣定古蹟，二○一二年完成研究調查及規劃設計，並在二○一六年花東地區永續發展基金二千六百七十萬元的經費挹注下，進行古蹟修復，工程耗時二年，昨正式揭牌；花蓮高分檢檢察長林朝松、花蓮地檢署檢察長黃和村及前檢察長陳木泉、張金塗均受邀出席。

陳木泉短暫住過 偕妻重溫舊居

前檢察長陳木泉曾任第廿任花蓮地檢署檢察長，是短暫居住過縣定古蹟「檢察長宿舍」的末代檢察長，昨天偕同妻子詹雲「回娘家」，二人睽違多年後再次踏進舊宿舍，感動之餘仔細端詳官舍，頻頻直道：「都沒變！甚至修復得更好。」

陳木泉說，日治時期興建的房舍格局方正，曾有朋友作客提及官舍地理位置風水好，加上面朝東方，象徵日本人對天皇的向心力，這份對國家政府向心力的精神值得大家學習。他也對縣府將舊宿舍列入古蹟，又投入不少心力，十分肯定。他表示，這對地方的歷史文化發展將有很大助益。

縣長傅崐萁說，縣定古蹟「檢察長宿舍」，是日治時期花東地區最高司法機關「台北地方法院花蓮港支部」唯一的歷史證據。因有花蓮港支部的設置，民眾不必舟車勞頓、耗費金錢，來往宜蘭、台北進行訴訟，回顧至今八十二年的歷史軌跡，對於地方發展極具貢獻，是一座不可多得的文化資產。

文化局：開放參觀時間 還未定

花蓮縣文化局表示，目前館舍內綠美化植栽草皮，將進行養護及調整，並規劃公共藝術社區推展，待整體整備完成後，將另行公告開放參觀時間。