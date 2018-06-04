〈北部〉搶拍鳳凰花美景 併排違停嚴重

2018-06-04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕盛夏將至，鳳凰花開，整排橘紅色花朵點綴行駛而過的火車，成為攝影愛好者爭相捕捉的畫面。苗栗縣造橋鄉朝陽路旁種植整排鳳凰花，緊鄰著鐵道，每年五、六月份都吸引許多遊客前來朝聖，欣賞火車高速疾駛，鳳凰花隨風搖曳的美景，但因此併排違規停車亂象不斷，嚴重影響當地交通。

造橋朝陽路鳳凰花盛開

台十三線造橋鄉朝陽路段往造橋火車站一處彎道，路旁橘紅色鳳凰花盛開，花影搖曳伴隨著疾駛而過的火車，總吸引許多攝影愛好者卡位搶拍獨特美景，尤其今年溫高雨少，鳳凰花盛開更勝往年，假日更是人滿為患。

居民怨遊客亂停 險象環生

但附近居民抱怨，許多遊客貪圖方便，車輛停滿沿路約五百公尺長路肩，雖該區未劃紅線，但因位處彎道，若再有併排臨停，不但影響行車視線，更造成人車爭道，險象環生。

從台北而來的林姓攝影愛好者表示，每年五、六月，該處都會吸引許多攝影師前來捕捉美景，但因附近無停車場，再加上攝影裝備重、難忍高溫步行，故許多人皆就近將車停於路邊，且為捕捉普悠瑪號列車行經的那一剎那，常一等就是半小時至一小時，以致附近停放車輛流動率低。

警方：將加取締違停併排

竹南警分局說，該處路邊皆劃設白線可供停車，往年鳳凰花季都湧入許多車輛，雖鮮少傳出車禍事故，但會針對併排違停加強取締，最高可處兩千四百元罰款。