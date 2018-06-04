〈北部〉竹市首座公有市場親子廁所 關東市場啟用

2018-06-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府產發處改善傳統市場環境，其中關東公有市場鄰近竹科生活圈及關東橋，不少媽媽會帶孩子前來採買，但有時要幫孩子換尿布很不方便，市府已完成建置第一座公有零售市場親子廁所，完工後獲攤商及媽媽們的認同肯定，也期待其他傳統市場能一併改善。

市府產發處表示，關東市場是市轄離竹科最近的傳統市場，市府投入一百萬元經費，打造竹市首座公有零售市場親子友善公廁，除擴增二樓現有無障礙廁所空間，規劃親子友善廁所，新增兒童馬桶組、兒童安全座椅及尿布台等設備，也建置哺乳室，裏面有一組哺乳台櫃、兩組尿布台及一台飲水機等設備，讓媽媽帶孩子去逛市場，不用擔心換尿布沒地方換。

此外，關東市場鄰近關東橋地區，是竹市傳統客家聚落，市府也爭取到經費，活化關東市場成為在地客家文化推廣中心。

市長林智堅說，關東市場親子廁所工程去年十二月施工整修後，日前已開放提供攤商、民眾使用，而關東市場綜合大樓建築物活化工程預計今年發包，將提供民眾更優質的市場逛物環境。

產發處長吳甲天說，市府也爭取環保署經費五百一十萬元，將整修東門市場及士林市場公廁及周邊環境，藉由翻新公廁老舊設備、美化周邊環境，活化傳統市場，提供完善、舒適市場採買環境。