〈北部〉竹市巷道路平將啟動 8月下旬完工

2018-06-04

本月下旬起 將鋪23.6萬平方公尺

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府推動路平計畫，三年多來漸具成效，今年路平計畫已在三月中旬啟動，市府今年將路平預算提高到三億元，會突破兩百萬平方公尺的路平目標，此外，民眾關心的老舊巷道重鋪工程六月下旬就會啟動路平計畫，會以多年未重鋪、車輛進出頻繁及路況較差優先重鋪，預計鋪設廿三點六萬平方公尺，八月下旬就會完工。

市府工務處表示，今年路平計畫，第一階段改善總面積約十五萬八千平方公尺，從三月中旬開始，已進行四十六條主要道路的重鋪，包括東區學府路等十九條道路、北區興南街等十八條道路、香山區景觀大道等九條道路，除市轄主要道路的路平，很多巷弄道路已超過十年未重鋪，市府今年重新盤整，將整年度三億元路平經費，撥一億零五百萬元進行巷道的路平重鋪經費。

以路況差、使用者多優先重鋪

工務處副處長曾嘉文說，巷道的改善重鋪計畫，預計可改善面積為廿三點六萬平方公尺，市府已在排序，六月下旬就會啟動，以路況差及居民出入密集路段優先重鋪，八月底完成巷道路平。

市長林智堅說，路平一直是市民最關心的市政項目，上任後推動路平有感措施，除規劃道路養護作業外，去年以「評分及格最低標」方式招標，確保施工廠商品質，採夜間施工，除維持工程進度，降低對用路人干擾；也落實聯合施工、責任加重和建案整合管理，以「路平三支箭」落實路平政策。

林智堅說，過去長年路不平的路段，像中華路、慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路、茄苳景觀大道等，都已完成重鋪，如今路平計畫延伸進「巷道」，就是希望讓民眾感受到「我家前面巷道」也路平了，因為路平計畫沒有最好、只有更好，期許透過路平計畫，提升道路品質，讓市民不管出門在外、還是返家巷道，也能一樣平順。