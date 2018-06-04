〈北部〉小烏來宇內溪戲水區 夏日限定開跑

2018-06-04

〔記者李容萍／復興報導〕復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區，每年六月初至九月底開放戲水，六、九月僅週六、週日開放，七、八月配合暑假天天開放，開放時間是上午八時至下午五時；前天、昨天是今夏開放後首週例假，市府風景區管理處統計共湧入約一千二百人次遊客，另提醒如因山區驟下豪大雨或其他天候等因素，戲水區將暫停開放。

6、9月週六、日開放 7、8月天天開放

風管處秘書蔡文慰表示，佔地達一百九十五公頃的小烏來風景特定區位處北橫公路旁，入口處在復興橋附近，以小烏來瀑布、風動石、龍鳳瀑布聞名。市府近年在此陸續增設天空步道、整修舊水圳步道、泰雅文化公園等公共設施，當地假日遊客原就不少，每逢宇內溪開放戲水區期間，總吸引更多遊客前來戲水。

蔡文慰說，宇內溪戲水區是桃園市內唯一核定公告水域開放區，開放期間有救生員駐守，市府二年前自宇內一號橋至二號橋順水右岸完成長約二百五十公尺的整治工程，設置六道固床工、攔河堰等減緩穩定水域溪水流速，打造流速緩慢且無視野死角的戲水環境，整體來說相當安全，因此吸引許多家長在炎夏假日帶著小朋友來此親近大自然，浸泡在沁涼的溪水中相當消暑，小朋友們更是玩得不亦樂乎。

不過，戲水區雖有救生員駐守，風管處也提醒民眾，因溪流水域深淺不一，水底有滑溜的石頭，在戲水區內不可奔跑或追逐，以免滑倒受傷，且七歲以下兒童應有家長陪同並注意安全。