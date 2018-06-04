〈北部〉機捷120天定期票 加碼推商家優惠

2018-06-04

上週五首日賣出304張

〔記者陳昀／桃園報導〕最高月省三三六○元的機場捷運「一二○天定期票」六月一日開賣，採金色卡面設計，但買氣受假日影響，上週五第一天賣出三○四張、週六第二天只賣出四十一張，昨天的賣況統計要到今天；桃捷公司為強化買氣，推出加碼的限時優惠，即起至八月卅一日，持卡至沿線指定商家可享百種優惠，且從A1站至A9站轉乘大都會計程車，單趟滿百元可折價廿元。

即起持卡至指定商家消費有優惠

機捷去年三月一日營運至今，累計服務二千六百萬人次，今年日均運量已突破六．○六萬人次，桃捷公司也推出三六九定期票、通勤一三五團體優惠專案，購買定期票的「忠誠會員」約一萬二千五百人，運量持續上升。

票價以84天計算 再打5折

桃捷公司指出，六月一日起開賣的「一二○定期票」，綁定起訖站後，可於一二○天內不限次數、不限車種在起訖站間任意上下車「搭到飽」，若超過起訖站範圍補差額即可，定期票的票價是以平日的八十四天計算再打五折。

最高可月省3360元

從機捷三大生活圈來看，「新莊生活圈」從A1台北車站至A5泰山站，來回原票價七十元，乘以平日的八十四天原價五八八○元，購入「一二○定期票」只需二九四○元，平均月省七三五元；「林口生活圈」從A1台北車站至A9林口站，來回原票價一六○元，乘以八十四天為一萬三四四○元，購買「一二○定期票」僅六七二○元，平均月省一六八○元；「機場通勤族」從A1台北車站至A13機場第二航廈站，來回原票價三二○元，乘以八十四為二萬六八八○元，「一二○定期票」只需一萬三四四○元，平均月省三三六○元。

桃捷公司表示，為歡慶「一二○定期票」上路，即日起至八月卅一日，旅客持任一通勤定期票或一日票，可享微風廣場、Global Mall、福容大飯店、諾富特飯店、喜來登酒店等沿線商家的優惠方案，詳參網站：goo.gl/v9gMEA。

轉乘優惠方面，即日起至八月卅一日，利用「178」app在機場捷運A1至A9站內，掃描站內公布欄上的大都會衛星計程車QR Code並轉乘計程車，就可獲得二張乘車優惠券，來回單趟滿百元現抵廿元，但二張乘車優惠券使用間隔不得逾廿四小時。