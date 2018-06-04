〈中部〉申請整地卻10倍開挖 罰款30萬送辦

2018-06-04

〔記者歐素美／台中報導〕和平區環山段九十六、九十七地號，民眾將果園改種植蔬菜，向市府申請整地一百平方公尺，卻開挖一千平方公尺，水利局稽查發現，要求業主全面停工，限期改善，並重罰卅萬元及移送法辦。水利局表示，若業者未如期完成緊急臨時保護措施，將代為僱工執行，並向地主求償費用。

水利局表示，這位業主將果樹砍除，以種植蔬菜為由，向市府申請整地，水利局稽查發現，業主只申請整地一百平方公尺，卻大肆開挖達一千平方公尺，嚴重破壞地形地貌，且挖出的土石堆置高達三公尺。

違法開挖區域距離下邊坡房舍及台七甲線道路甚近，有造成水土流失之虞，情節重大，市府除要求立即停工，全面覆蓋裸露區域，並重罰卅萬元，將義務人移送法辦。

市府日前再邀集區公所及水保技師公會理事長等，現場檢查業主的水土保持安全保護措施，要求業者將土方高度降低至一．五公尺以下，鄰近台七甲線兩處崩塌地鄰接地界須退縮十公尺，並降挖至原始地表，降挖區則全部覆蓋黑網，同時施設排水、截水溝等工程，六月七日前完工，否則將僱工代為實施維護措施，再向義務人求償費用。

水利局長周廷彰表示，高山地質脆弱，業主在高山種植蔬菜，利用簡易申請合理整地，卻大規模開發，若未適當處置，汛期或颱風來襲，恐造成土石坍方流失，影響公共安全；水利局進行山坡地管理，除透過衛星影像進行監測，同時派山坡地巡查人員不定期巡查，以監控山坡地利用現況，呼籲民眾山坡地開發利用應依法提出申請，並確實依核定計畫施工，勿存僥倖心態，以免觸法。