〈中部〉國際美容賽 石虎頭型為花博打氣

2018-06-04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盃國際美容交流暨技藝競賽三日舉行，整個活動除了技藝競賽外，也強調尊師重道及技藝的傳承，並安排五代奉茶給老師，市長林佳龍表示，現代人重利，談尊師重道雖老套，卻非常重要，此外，他還宣佈，今年花博也將展示美容產業藝術作品。

台中市女子美容商業同業公會主辦的台中市市長盃國際美容交流暨技藝競賽，昨天在烏日大台中國際會展中心舉行，超過三百五十位美容業界菁英同場競技。

昨天活動主要是技藝競賽，但主辦單位相當用心，在比賽前，安排五代奉茶，由第五代開始，一代一代往上奉茶給老師，即使是第二代的老師，因感念自己老師的全心教導，也奉茶給第一代的老師，場面感人。

林佳龍到場為選手加油打氣時表示，現在社會比較功利化，強調尊師重道讓大家能腳踏實地，一步一腳印，這種專業的技術，要很謙虛不斷學習，老師教導徒弟，徒弟有朝一日可能青出於藍而勝於藍，但還要自己不斷努力。

林佳龍也比喻自己為「城市美容師」，藉由推動各項市政，為台中市裝扮美容。他並表示，今年花博將展示美容產業藝術作品，讓幸福產業也在花博出現。

主辦單位還在現場安排髮雕師陳祥豪為花博設計一個「石虎頭型」，花了六小時修剪學生的頭髮呈現石虎圖案及「石虎」、「花樣年華」的文字，來為花博加油打氣。