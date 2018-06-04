〈中部〉久旱不雨 一期稻、茭白筍喊渴

2018-06-04

仁愛互助村農田 分區輪流供水

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕久旱不雨，南投縣草屯、埔里及仁愛等地部份農業用水均拉警報！其中仁愛鄉互助村一期稻作正值用水量大的結穗期，但上週起已實施分區輪流供水，農民憂心旱象再不紓解，恐怕影響稻米產量；村長楊如萍也無奈指出，部落民生用水黃肉溪源頭水量稀少，為保護水源，已經禁止人員進入溪中戲水或烤肉，避免僅有的水源也受到污染。

仁愛鄉互助村地勢平坦與灌溉水圳較完善，是鄉內少數能生產稻米的部落，目前稻作栽種面積約四十公頃，每年七月是一期稻作收割期，目前稻作已經結穗，農民需水灌溉，但久旱不雨，主要供水的清流水圳水位、水量驟減，快要見底。

錢姓農民無奈表示，現在稻田應該注滿水，但進來的水就是一點點，在水圳尾端的農田影響最大，部落不得不從上週起實施分區輪流供水，水源不足又經烈日曝曬，有些農田已經乾裂，若旱象再不紓解，勢必影響稻米產量、品質。

民生用水也告急 黃肉溪禁嬉戲

而不僅農業灌溉用水吃緊，部落民生用水也告急，互助村簡易自來水源頭黃肉溪，上游水量減少，村長楊如萍為了保護水源，目前部落管制人員進入溪中戲水或烤肉，避免珍貴水源受到污染，也有民眾未雨綢繆已開始儲水備用，擔心前幾年嚴重乾旱的部落搶水噩夢再起。

埔里、草屯筍田 急需大量活水

至於在鄰近埔里、草屯的水情也不樂觀，埔里南烘、珠仔山水圳主要供應茭白筍田，農民反映水量只有豐水期的六、七成，目前是結筍期又逢高溫，需要大量活水灌溉與降溫，水不夠用就會影響品質。

草屯農田水利會的烏日、喀哩工作站約八百公頃稻田，目前供水吃緊，水利會已全面啟用地下水井應急，估計能撐過一期稻作收割，若旱象未解，更擔心會影響二期稻作的整地及栽種期程。

日月潭紅茶 再不下雨將大減產

另以夏茶為大宗的日月潭紅茶，同樣面臨乾旱，近來茶農頻頻替茶樹澆水，水量仍無法為茶園解渴，今年產量將大減，茶農只盼望儘早下雨，讓茶樹能再度萌芽生長，多少救一些產量，減少歉收損失。