〈中部〉躲避球賽冠全國 嘉北國小進軍亞洲盃

2018-06-04

成軍11年 男童隊抱回嘉市首冠

〔記者王善嬿／嘉市報導〕教育部主辦的「一○七年第十九屆全國躲避球錦標賽」昨在台東縣落幕，嘉義市表現優異稱霸全國，嘉北國小、北興國中分別拿下國小男童組、國中男子組冠軍！

成軍十一年的嘉北國小男童躲避球隊，去年參加此賽事拿到亞軍，今年球員發揮團隊精神及主力球員攻守得宜，自三十九支參賽隊伍中脫穎而出，終奪冠圓夢，更替嘉市抱回國小男童組首座冠軍獎盃，將代表台灣參加十一月十三日在韓國首爾舉行的「亞洲盃國際邀請賽」。

北興國中也奪金 創嘉市最佳成績

北興國中校長張金龍說，學校男子組躲避球隊成軍三年，隊員主要來自嘉北國小畢業生，因在國小已有扎實基本功，升上國中加強團隊默契等優勢，去年參加「躍動青春全國躲避球錦標賽」獲亞軍，在此次賽事拿下冠軍，更創下嘉市參賽以來國中男子組最佳成績。

嘉北國小體育組長兼教練林炫宇說，球隊今年實力更上層樓，年初起陸續參加「台中市萬味軒盒得來盃」、「雲林縣豐泰文教盃」及「嘉市獅子盃」全國躲避球賽都拿下冠軍，維持高昂士氣。

林炫宇說，球員為了有好成績，不畏大太陽每天早上、中午練習，週三及週六下午還特別集訓，學校提供冰飲幫球員消暑；奪冠之路三天共打了十場比賽，雙胞胎球員葉丞洋、葉丞桓首日比賽感覺有點中暑，幸好經過休息、冰敷後恢復體力，決賽激烈廝殺，球員防守到位，成了奪冠關鍵。

嘉北國小退休校長許忠和及將於八月接任的新任校長趙季薇等人組成加油團到場為球員加油。許忠和說，去年球隊參加在香港舉行的「全港閃避球錦標賽暨國際邀請賽」，一度面臨經費不足窘境，經各界奔走協助募款六十萬元，一圓孩子出國比賽夢想，最後順利拿到冠軍，不負眾望。