〈南部〉院長牌輔選 齊喊︰黃偉哲當選、議會全壘打

2018-06-03

賴清德籲民進黨團結

〔記者邱灝唐／台南報導〕行政院長賴清德昨回到台南視察水利措施，中午則宴請黨籍市議員參選人，喊出市長及議員選舉全壘打，並強調大家要團結一致，不論選情好壞，都不能掉以輕心。

賴清德表示，立委黃偉哲過去廿年的問政非常認真，連續十七次被國會評鑑機構評為第一名；這次議員提名人選也相當傑出，不僅現任議員問政受肯定，新人同樣經營基層許久、歷練足夠。黃偉哲則感謝大家一起為這次勝選貢獻心力，這次的議員選舉共提名卅七人，希望一個都不要少。最後，眾人更一起喊出「黃偉哲當選、議會全壘打」，激勵士氣。

宴請參選人未全到齊

不過，昨天這場餐會並非所有議員參選人都到場，有綠營人士不禁私下議論，連「院長牌」都出動了，仍無法全員到齊，尤其多位初選時挺陳亭妃的議員都未出席，顯現泛綠整合陷入麻煩，尤其現在距離大選還有近六個月的時間，賴清德就親自南下輔選，難道綠營選情出現隱憂？

對此，陳亭妃說，她已多次透過媒體表示，民進黨在市長及議員選舉中一定會團結，請大家把焦點放回參選人身上；黃偉哲陣營發言人郭國文則表示，通過初選且支持黃的議員及參選人，大約是十七名左右，但到場有廿七名，已有顯著成長，未來會繼續努力整合，且有部分議員是因出國或與活動撞期，才無法出席。

挺陳者︰會自然整合

不過，一名「挺陳」的議員說，大家一定會團結，但至今尚未感受到黃的誠意，可能這次是「佛系整合」，緣分到了自然整合，所以這場餐會只能流於形式，整合意義不大。

對於外界解讀賴揆對選情擔憂，一名與會議員則說，賴清德剛好到台南視察，有空閒時間才到市區與老朋友相聚、認識新人，並非對選情有所擔憂才提早輔選。但賴在席間也勉勵眾人，不論選情好壞，都不能掉以輕心，尤其當初與高思博競選立委時，發現對方有很多資源，因此不能鬆懈。