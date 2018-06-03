〈南部〉山區及時雨 挹注南化水庫20萬噸原水

2018-06-03

〔記者蔡清華／高雄報導〕前天下午一場午後局部降雨，為南部旱象挹注甘霖，高屏溪昨夜起流量從十九cms提升至廿四cms，南部水資源局昨天由甲仙攔河堰引廿萬噸原水入南化水庫蓄存，稍微舒緩台南吃緊水情。

高市水利局長韓榮華表示，前天下午高雄市山區降雨，主要集中在六龜、桃源和杉林等區域，六個小時累積雨量約五十至六十五mm，雖未能解除旱象，但對嚴峻的南部水情應稍有助益。

南水局副局長簡振源表示，昨天下午的局部降雨，讓高屏溪流量從十九cms提升至廿四cms，位於旗山溪的甲仙攔河堰，趁機增加引水量從原先的每日八萬噸，增加到廿萬噸。

簡振源說，高屏溪若維持十一cms至十二cms流量，就足夠大高雄地區的民生及灌溉用水，如有多餘的水，去年八月開始協調高雄水利會與台水公司，透過節約灌溉水量，保留旗山溪水源供南化水庫蓄存，統計引水量約五千六百萬噸。

南水局表示，由於近三週南部地區異常高溫，幾無降雨，旗山溪河川流量持續降低之際，也開始機動引水增加南化水庫進水量。

南水局表示，五月底南化水庫蓄水量為二一三五萬噸（蓄水率廿二．八％），目前掌握午後雷陣雨或者短暫區域降雨的機會，將河川水資源機動引入南化水庫蓄存，且持續做好水情監控與水源調度，以六月底前不進入三階限水為管控目標努力。