〈南部〉民進黨黨職改選 旗山區傳「買票行情」

2018-06-03

市黨部未接獲相關訊息

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕因九十六％的誇張投票率遭質疑，經民進黨中執會決議重行投票的旗山投票所，投票前夕竟又傳出「買票行情」，民進黨高市黨部表示尚未接獲相關訊息，強烈呼籲黨員應遵守投票規定、不要違背民主精神。

綠營人士直言，因為全國黨代表席次攸關中常委選舉與黨內權力核心重組，難免出現激烈競爭，但這回實在弄得太難看，也斲傷民進黨形象。

民進黨上月廿七日進行全國黨代表選舉，高雄旗山區投開票所卻出現高達「九十六％」的誇張投票率，引發地方非議，民進黨中執會事後決議，該投票所將於今天重行投票，地點由旗山農工改為旗山區鼓山國小。

今重新投票 傳一票500元以上

綠營人士指出，大旗山區的投開票所上月廿七日開票後，被發現三八三二位黨員裡，有多達三六七四人完成投票，投票率高達九十六％，該區多位參選全國黨代表者憑藉單一區得票數，幾乎都順利當選，引發強烈質疑。

綠營人士爆料，民進黨中央獲報後，先封存選票與相關資料，並根據投票紀錄、私下聯繫幾位曾到場投票的黨員，卻發現這些黨員都「沒到場投票」，與高投票率的真實情況可能有落差，經評估後決議重新投票。

不料投票日前夕，地方又傳出「買票行情」一票喊到五百元以上，疑似有心人想換個方式操作選舉；黨部聞訊頗感詫異，但說明至今尚未接獲相關訊息，同時呼籲黨員應遵守投票規定，以正當的民主程序選出黨代表。