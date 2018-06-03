〈南部〉壽山動物園創「生」機 擬引進泰國大紅鶴

2018-06-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園目前僅有十隻大紅鶴、七隻智利紅鶴，族群數量不足以繁殖，園方計畫從泰國引進大紅鶴進行復育，泰方樂觀其成；智利紅鶴則打算送到台北動物園「求好孕」。

10隻大紅鶴 族群量不足以繁衍

壽山動物園邁入四十年，園內許多建物逐漸老舊，部分動物也邁入高齡，在代理市長許立明支持下，目前壽山動物園正進行未來藍圖願景及物種收集計畫，將打造自然生態景觀，讓動物生活環境更接近原來棲地。

市府觀光局長 赴泰談合作獲首肯

強化與國際動物園間的專業合作，也是壽山動物園四十年的重點工作，高雄市觀光局長曾姿雯昨特地飛往泰國，與泰國國家動物園管理局（ＺＰＯ）針對大紅鶴及雲豹保育工作進行交流。

壽山動物園主任莊絢智說，紅鶴的壽命可達五十歲以上，目前壽山動物園有十隻大紅鶴，平均年紀約十五歲，但如果要繁殖下一代，族群數量至少要有二十至三十隻；此外另有七隻智利紅鶴，年紀更達三十幾歲。

曾姿雯提出大紅鶴的繁殖合作計畫，希望能從泰國引進大紅鶴進行復育，泰國ＺＰＯ局長Benjapol Nakprasert表示樂觀其成，也願意在動物保育研究、醫療技術等方面進行分享與交流協助。

另7隻智利紅鶴 送台北動物園繁殖

紅鶴不跳求偶舞，就沒有交配繁殖的可能，壽山動物園有三十幾歲的七隻智利紅鶴，因數量少加上年紀高，幾乎不跳求偶舞，讓園方傷透腦筋，計畫趁今年底園區整建時，把智利紅鶴送到台北動物園，希望能繁殖成功。

目前台灣將大紅鶴列為第二級珍貴保育類稀有野生動物，成鳥身高介於一二○至一四○公分，因雙腳細長、體態優雅，被鳥友譽為「鳥界名模」。