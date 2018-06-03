〈南部〉東專餐旅科 今醫師義診解酸痛

2018-06-03

〔記者張存薇／台東報導〕農業是台東重要產業，農民長期辛勞工作，往往因姿勢不正確造成腰酸背痛、筋骨痛，台東專科學校餐旅管理科昨天起一連兩天邀請以新式「乾針療法」的醫師謝明儒、蘇偉翔下鄉義診，利用刺激「激痛點」治療，再搭配舒緩的瑜珈動作，讓民眾減輕長年來的疼痛，不少民眾都好感謝。

台東專校餐旅科主任鄒慧芬指出，因為朋友曾接受乾針治療治好十年背痛痼疾，原本只是自己要看診，心念一轉乾脆請醫師來台東幫助更多民眾，也號召餐旅科學生幫忙，面對面服務民眾。

餐旅科校友贊助食宿、鄒慧芬自掏腰包提供服務學生午餐，來自台北、台南的中醫師謝明儒、蘇偉翔則細心為民眾看診，先了解求診者的疼痛部位後再加以治療，多位民眾有「足底筋膜炎」的困擾，透過小腿肚的乾針治療，「激痛點」周邊肌肉猛力抽動，民眾忍不住大叫，但治療後果然疼痛症狀改善不少。

謝明儒說，乾針治療是不注射藥物、盡量不傷害身體的作法，而台東許多民眾務農，長期姿勢不正確，易造成膝蓋、腰部受傷，甚至開刀以後還是會復發會更嚴重，乾針治療後需搭配醫學瑜珈，可避免痠痛復發。

鄒慧芬說明，今天上午八點卅分開始看診、限量一百號、看完為止，有需要的民眾可至東專餐旅科二樓，未來也希望兩位醫師每年都能到台東義診，幫助更多民眾。