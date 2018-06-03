〈南部〉撒網捕魚 原民傳統競技笑點多

2018-06-03

傳承祖先技藝 一千五百位選手揮汗

〔記者張存薇／台東報導〕烈日當空，也不能阻擋原住民喜愛運動、團結合作的心！台東市昨天舉辦原住民傳統競技市民運動會，一千五百位選手在艷陽下全力求勝，交流情感，也傳承祖先傳統技藝。

今年是台東市公所第四年舉辦原住民傳統競技運動會，也為七月的馬卡巴嗨文化觀光季揭開序幕，以代代相傳的撒網捕魚、男子負重、女生頂上功夫等傳統活動為主，共有四十四隊、一千五百位選手報名參加，立委劉櫂豪、議長饒慶鈴及多位原住民議員均到場為選手加油。

台東市長張國洲表示，希望讓傳統文化與健康活力並存，選手們除有阿美族、卑南族、排灣族及魯凱族等四大族群外，也有健康舞、讀書會等社區隊伍參加，展現台東市族群融洽的一面。

他進一步指出，原住民熱愛運動健身，許多部落也反映希望增一百、兩百公尺短跑、大隊接力等競賽項目，明年會擴增內容，讓選手們玩得更開心。

阿公級選手老經驗 年輕人甘拜下風

昨天上午高溫炎熱，近中午體感溫度更飆到卅六、卅七度，縣立體育場熱力四射，開賽重點就是阿美族傳統八卦網「撒網捕魚」，不過因為魚玩偶質材太輕，參賽者還沒張網、魚先被風吹跑，讓現場笑聲連連。

撒網捕魚看來容易、卻不簡單。有的民眾很有架式，一張網捕獲好幾隻魚，有的一撒出去網根本張不開，各隊多派出經驗老到的阿公級選手挑戰，果然好身手讓年輕選手甘拜下風。