〈南部〉提升質感邁步 墾丁南灣藍傘上路

2018-06-03

整體畫面比過去純淨許多

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁南灣沙灘歷史悠久的七彩傘海，終於在昨天畫下句點，在墾管處規範下，海灘的景觀轉換成一片深藍傘海，比過去的雜亂畫面純淨許多，但仍有遊客對周邊雜亂設施詬病，墾管處強調，接下來就是整頓如「難民營」的海灘周邊景觀。

墾丁南灣沙灘公告六月二日起全面改換藍傘，不少人質疑當地業者眾多，恐怕仍有投機者沿用舊傘，墾管處人員一早前往稽查，發現少數來不急拔除的舊傘要求移除，業者都立刻進行更換，整個海灘遮陽傘已經全面完成更換，遊客普遍覺得看起來較有質感。

這次的遮陽傘更換計畫，由當地業者捐贈及更換，經所有業者投票決定統一陽傘顏色（藍色），第一批六百三十隻陽傘由在地業者「樂活南灣公司」及「俥亭停車事業股份有限公司」協助購置，後續將由業者自行替換統一形式，目前租傘價格為每次三百元，不限使用時間。

水上玩具裝備將劃區放置

墾管處遊憩課表示，南灣現況有許多讓人詬病缺點，包含業者陽傘雜亂、拖曳車亂停、環境不夠乾淨等，遊客對遊憩品質越來越要求，南灣的改變勢在必行，這次的遮陽傘統一規範，如有業者私下恢復使用舊傘，經稽查人員勸導不停，會影響後續經營權利。

至於目前堆置到岸際，仍相當雜亂的水上活動玩具及裝備，墾管處強調，除了每日營運結束後所有插立陽傘拔除（留一排定位之用），暑假期間開始將規劃放置區及營運區，逐步解決南灣沙灘景觀亂象，重塑當地戲水勝地的美名。