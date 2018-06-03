〈台北都會〉用業務費為民進黨綁樁？吳音寧︰扭曲事實

2018-06-03

〔記者楊心慧、蕭婷方／台北報導〕今年適逢選舉年，北農總經理吳音寧總座去留常成為藍綠與北市府間的政治攻防焦點，因蔬果爆量、業務費等議題，受到藍營強烈抨擊；以往吳音寧面對外界質疑，均低調未予回應，不過，面對藍營議員質疑濫用業務推廣費，並以此為民進黨綁樁，吳昨罕見在臉書發怒，指議員不實指控，不能因她在議會反應不快，不懂政治攻防就扭曲事實。

國民黨議員陳重文召開記者會，質疑台北農產運銷公司總經理吳音寧濫用業務推廣費，指吳音寧上任九個月來，花了近二七○萬元送禮，在業務推廣費的明細上，送的對象都以「貴賓」兩字帶過，他質疑吳音寧花北農的錢替民進黨綁樁。

而被質疑贈送民進黨洋酒一事，吳音寧在臉書表示，經查證確認並無此事，「請不要因為我在台北市議會的反應不夠快、不懂政治攻防，就持續扭曲我。」

吳音寧強調，北農是一間和全台產地密切聯繫的公司，業務範圍遍及全台產地，去年至今，除了補助溪州鄉黑泥季等活動，也贊助高雄美濃、雲林水林等產地標章認證，其中也包含各種蔬果公會的活動，甚至是北市府的燈節活動。

對於頻遭國民黨議員指控，吳向記者表示，這些不實的爆料指控，對整個台灣農產體制的改善毫無幫助，對產地、農民也無助益，只能說，希望大家的焦點能放在農產相關的事。她說，從上任至今，業務推廣費和前任總經理相比，大幅降低，且多用在補助農業、公益等相關活動。

北農昨也發新聞稿回應，強調北農是自負盈虧的民營公司，經費不是公費或公款。至於陳重文質疑業務推廣費明細以「貴賓」帶過，北農表示，贈送對象以「貴賓」統稱，是沿用公司慣例。