〈台北都會〉柯曾邊撿邊嘆 專案列管天津街

2018-06-03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「台客劇場」導演林冠廷曾自拍在北市天津街撿菸蒂的影片，關注到此事的市長柯文哲，回到現場加入撿菸蒂的行列。台北市環保局長劉銘龍昨率隊赴天津街勘查，並訂定三大做法，包括兩側商家須認養周邊環境、設置熄菸筒、沿路設立告示牌，晚間加強取締亂丟菸蒂。環保局表示，天津街將專案列管一個月，視成效逐步推廣。

林冠廷兩年前在從小長大的天津街，拍攝撿菸蒂的影片，形容「在天津街，每走一步路就看到菸蒂」，最後還向柯喊話，「敢不敢挑戰北市最多菸蒂的一條街」。上月中，林冠廷上傳與柯一起撿菸蒂的影片，片中，柯文哲邊撿邊感嘆「隨便撿都有一百個」、「國民水準要改進」。

環保局官方臉書昨天張貼劉銘龍率領相關人員到天津街實地踏勘，並研究改善策略的PO文。環保局科長黃寬助表示，昨日勘查發現地面或水溝有菸蒂，由於天津街位於條通商圈，該區有許多酒吧、卡拉OK商家，因此外國觀光客與民眾相當多，菸蒂也相對多。

黃寬助指出，目前天津街已列入專案管理，其戶外並無規劃禁菸區，要求旅館、餐廳、便利商店等兩側商家認養周邊環境，定時清理，並設置熄菸筒；同時，沿路設立禁止亂丟菸蒂告示牌，提醒癮君子要有公德心。

環保局每日派員到天津街巡檢及清理，並加強清溝、洗街的環境維護。黃寬助說，影片上傳後，天津街滿地菸蒂已有改善，環保局平時也會執行稽查取締，這次專案列管天津街，希望環境變好，讓國外觀光客看到台北市乾淨的一面。