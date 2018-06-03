〈台北都會〉《北市》改善菸蒂亂象 4大超商須設熄菸筒

2018-06-03

〔記者蔡亞樺、張慧雯／綜合報導〕民眾亂丟菸蒂屢見不鮮，北市環保局統計，每年取締開罰亂丟菸蒂超過兩萬件，為此，環保局今年訂定目標，要求全市兩千多家的四大連鎖超商門市、連鎖餐飲業，須在戶外設置熄菸筒，並每隔一至兩小時定時清潔。環保局表示，雖無法令強制設熄菸筒，但若環境髒亂，可依廢棄物清理法開罰，單次罰處一千兩百元，盼改善亂丟菸蒂的行為。

業者皆表示收到公文再討論

對此，業者均表示，「目前尚未收到公文，待收到公文，會再討論該如何配合政策」。業者指出，對於設置熄菸筒一事，並未接獲通知，將等上班日再了解狀況，收到公文後再開會討論如何配合。燒烤店業者則表示，若有空間的話會考慮設置，但無法要求民眾把菸蒂丟進去。

環保局從二○一五年五月一日起，針對亂丟菸蒂行為加重處罰，初犯者依「廢棄物清理法」裁罰一千兩百元，一年內兩度被逮，處罰三千六百元，第三次重罰五千元且須接受環境教育講習，陸續在北市行人專用清潔箱附掛菸蒂盒，並找上全家便利商店，擇定數家門市試設熄菸筒。

取締亂丟菸蒂 去年超過兩萬件

不過，亂丟菸蒂違規行為仍未見改善，據統計，二○一三年取締告發亂丟菸蒂件數，多達兩萬兩千件，罰金高達兩千六百多萬元；去年一整年，取締告發件數也超過兩萬件，令環保局相當頭痛。

環保局科長黃寬助表示，民眾通常買完菸，在外面抽菸後便亂丟，今年設定工作目標，推行全市便利商店、連鎖餐飲業須設置熄菸筒，由各區清潔隊執行宣導，希望販售香菸的營業場所能配合。

將逐步推廣到餐廳與其他場所

黃寬助表示，第一步先要求統一、全家、萊爾富、ＯＫ便利商店，在北市兩千多家門市配合設置熄菸筒，除了部分門市在室內禁菸的百貨公司或地下街不須設置，其他門市在環境許可之下，須於戶外空間設置，讓民眾有地方可丟。再逐步推廣到餐廳與其他場所。

如環境髒亂將依廢清法開罰

黃寬助說，設熄菸筒雖沒有強制性，業者若能每一、兩小時定期清理菸蒂，維持環境的整潔，當然沒有問題；但不設熄菸筒又不清潔，環保局可依廢清法第十一條規定住家或商家附近環境髒亂未清潔，依法告發，每次裁罰一千兩百元。