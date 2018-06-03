〈台北都會〉公托跳票？ 新北：公托聯盟有補助家長

2018-06-03

朱宣示8年70家 目前僅53家

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣少子化問題嚴重，年輕人不敢生小孩，擔心養不起。新北市二○一一年起建置公共托育中心，市長朱立倫宣示八年內完成七十家，目前僅有五十三家，剩下不到半年恐難達標，議員質疑平價托育淪為空談。社會局表示，二○一七年推動「公共托育合作聯盟」，提供家長每月至少五千元補助，公托腳步暫緩，年底達六十家。

市議員李倩萍說，公托擠不進去是常識，但市府網站竟指出，新北公托需求僅有一七二○位，且抽籤抽的是「序號」，所以人人都有抽到，只是還沒遞補到，依照市府說法，新北公托有三千名收托數，豈不是一半的公托都是蚊子館？

市議員羅文崇表示，新北市公托候補放棄入托的人數很多，以去年七月中和區南勢角、錦和等公托為例，核准收托數三四○人，抽籤備取人數六八二人，但放棄入托的人數達五三四人，原因是家長等不到候補，也不願孩子經歷轉換環境的適應期，只好忍痛放棄，尋求其他送托管道。

市長朱立倫表示，雖然有部分團體提議均分預算，全面發放托育津貼，但從地方建設發展角度而言，興建公托、公幼才是長遠之計。市府積極增設公托中心及公立幼兒園，目前已有五十三家公托中心，預計年底可完成六十家，公托、公幼數量均為全台之冠，希望減輕家長育兒負擔。

私托保母聯盟 月補助家長5000起跳

對於議員質疑七十家公托跳票，社會局長張錦麗解釋，全市公托約收托三千兩百名零至二歲嬰幼兒，二○一七年一月起「公共托育合作聯盟」上路，目前有九十四家私托業者及二六一七位有證照保母加入，須接受市府評鑑及督導，且每月收費不得超過兩萬元，成為「準公共托育」單位，可服務六千多名幼兒，公托加上聯盟，總計全市共九千五百名幼兒進入公共托育體系，公托設立腳步暫緩。

張錦麗表示，全面發放津貼將對財政造成沉重負擔，市府以服務取代補助，家長把孩子送托到聯盟的私托或保母，家庭綜合所得稅率二十％以下者，市府每月提供家長至少五千元補助，弱勢加碼至八千元或九千元，鼓勵私托和保母提升品質。