〈北部〉缺席首場縣長選舉造勢 陳金德：支持黨候選人

2018-06-03

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨「小英挺陳歐珀競選宜蘭縣長後援會」，昨在礁溪舉行成立大會，黨中央秘書長洪耀福、選對會召集人陳明文等人都到場站台。黨公職要角齊聚高喊團結，卻獨缺代理縣長陳金德。陳金德說，因公務、私人行程，與後援會成立時間剛好衝突，會支持黨提名候選人。

民進黨提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，但黨內整合一直是問題；代理縣長陳金德原有意爭取參選，黨內確定提名陳歐珀，兩人好不容易安排「雙陳會」，陳歐珀陣營卻傳出「鴻門宴」等批評，兩陣營心結難解。昨天是提名後，民進黨首場造勢活動，陳明文、洪耀福等人到場站台；宜縣議會議長陳文昌、宜蘭市長江聰淵等黨公職人員也都與會，唯獨不見陳金德。

陳明文說，蔡英文總統對宜蘭能否繼續執政非常憂心，選舉要團結才能形成力量，陳金德是代理縣長，有責任與義務整合黨內勢力輔選，雖然這次面臨國民黨很大反撲，但他相信黨內只要團結就會勝選。

洪耀福再批國民黨提名的縣長參選人不會批公文，如果對方當選縣長，以後批公文的會是誰？年底選舉是改革與反改革戰爭，要證明蔡英文總統推動改革路線，得到人民支持。陳歐珀說，要與大家站在一起，為宜蘭、台灣打拚，啟動改革進步力量，打贏年底選舉。

對於陳金德未到場，陳明文說，縣長可能有重要行程，以後還有很多場合、還有機會。洪耀福也緩頰，縣長工作繁忙，縣政與輔選分進合擊力挺陳歐珀，絕對沒問題。陳歐珀指出，陳金德已表態支持，可能因行政身分另有考量，他相信很快就會緊密合作。

陳金德說，他有公務行程又到中壢拈香，趕不及參加後援會成立活動，他支持黨提名候選人，立場很明確，不要有過多聯想。