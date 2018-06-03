〈北部〉「找到田」橄欖球賽 跑傳「蒲啊」猛吃土

2018-06-03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕找回農村土地的價值，花蓮縣鳳林北林社區昨舉辦「找到田」國際泥巴運動會，今年第五屆活動還吸引澳門大學呂志和書院參與主辦，共六十組隊伍報名「泥巴大戰」，立委蕭美琴也帶著「美琴之友隊」十多人報名。蕭美琴說，能夠再一次體驗親近土地的農村回憶，令人感動，「真的太好玩了！」

北林社區水田開打 700人撩落去

「找到田國際泥巴運動會」，比賽場地位於鳳林鎮北林國小旁的水田，「腳一踩就陷進去」的水田田土軟綿綿，卻要舉辦超刺激的橄欖球、拔河比賽，今年有六十隊、七百名參賽者報名，分大人組、小人組及親子「尖人組」（大人小人）；連獎盃都很有梗，依序有「有泥真好獎」、「缺泥不可獎」、「只有維泥獎」、「泥巴就醬獎」、「泥濃我濃獎」，獎盃也是花盆，可以「吃土」也能種花！

大會焦點「泥巴橄欖球」比賽用球，往年是鳳林特產大西瓜，今年改用「蒲啊」（蒲瓜）比賽！場邊主持人北林社區發展協會總幹事李美玲笑稱：「因為今年西瓜不小心都長得太大啦」！因此場邊提供「現殺」的鳳林大西瓜免費吃到飽，消暑又解渴！

蕭美琴之友隊 連二年體驗親近土地

「蒲阿別跑」！小小一顆蒲瓜滑不溜丟，選手在軟爛泥田裡奔跑傳球，沒兩下就噗通掉進泥裡「搞失蹤」，一群人全部趴在泥地裡又掏又摸尋找「蒲阿你在哪啊？」連場邊加油團「嘴巴開開」看比賽也遭「灌漿」吃土，相當有趣。

立委蕭美琴組「美琴之友隊」十多人參加泥巴運動會，隊員包括，行政院東服中心執行長許傳盛、縣議員莊枝財及花蓮市代表胡仁順、代表參選人謝豪杰等全部「撩落去」。蕭美琴說，已連續二年參加泥巴運動會，輸贏不是重點，而是體驗親近土地的感覺，創意更吸引外國遊客報名。

去年曾參加「找到田」的澳門大學呂志和書院學生十多人，今年重返花蓮，學生以單車環繞四分之三個島才抵達鳳林鎮比賽，並擔任大會裁判志工，學生說「回到北林真的有回家的感覺」。

李美玲說，北林里是人口只有五、六百人的客家農村，村民都有共識要好好經營農村，因為舉辦「找到田」全村動員協辦，接著八月十一日還有「菸樓迷路百鬼夜行」踩街嘉年華，希望用創意來展現新的農村活力。