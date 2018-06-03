〈北部〉鳥瞰伯朗大道 冬山首見熱氣球升空

2018-06-03

下午場風速大取消 上午場140人如願

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉三奇村農路素有「宜蘭伯朗大道」美譽。冬山鄉公所今年配合觀光季，引進兩顆大型熱氣球，昨首度載客升空，遊客鳥瞰如畫般金黃稻浪，首日原定開放兩百八十人搭乘，下午場因風速過大，不符飛航規定取消升空，僅上午場一百四十人幸運搭乘，熱氣球最高可離地二十公尺，遊客賞景直呼「真的美呆了」。

三奇伯朗大道位於冬山鄉三奇村奉尊宮後方，稻田風景無建物、電線桿阻擋，中間還有條Ｓ型農路蜿蜒貫穿，保有蘭陽平原傳統水田風貌。每年四到六月間，水稻漸漸從翠綠轉為金黃，伴隨徐徐微風，稻浪擺舞形成特殊景致；六月結穗時，金黃色的稻田更被稱為「夏天限定的美景」。

僅4天8梯次 不同視角欣賞金黃稻田

配合「三奇伯朗大道觀光季」，冬山鄉公所四月底搭建高十公尺攝影平台，讓遊客可以上平台登高拍照；六月二、三、十六及十七日四天，更引進兩顆熱氣球提供全新玩法，讓遊客升空以不同視角俯瞰金黃色稻田。

鄉公所表示，升空只有限定的四天，當天上午六到八點、下午四點半到六點半，開放兩梯次讓遊客購票升空，每趟搭乘時間五到七分鐘，每張票五百元，每梯次一百四十人。

昨天上午場的票售罄，一百四十名遊客乘著熱氣球遨翔，美景盡收眼底；到了下午場準備起飛時，因風速超過五節，熱氣球立不起來，無法準時起飛，民眾陸續退票，下午五點四十五分公所宣布停飛，票款全數退回，晚間的熱氣球雕光秀也取消。

不必到鹿野 遊客過雪隧就能坐到

從台北趕來搭乘熱氣球的王姓遊客說，以往只能到台東鹿野才搭得到，現在過了雪隧就能坐到，搭配金黃農田景致真的美呆了！雖然一大早排隊很辛苦，但很值得。買不到票的林姓遊客，希望公所能增加搭乘時間與趟次，才四天八個梯次，甚至因風力取消，真的太少了。

冬山鄉公所指出，未來不會再加開場次，想搭乘的民眾，請把握剩餘三天機會。