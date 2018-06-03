〈北部〉科三期開發說明 正反意見僵持

2018-06-03

延宕30年 計畫案即起公展

〔記者黃美珠／竹東報導〕延宕約卅年的「科三期」（科學園區三期開發案）相關計畫，公開展覽到廿一日，縣府昨天舉辦說明會。支持、反對雙方兩樣情，支持者認為本案帶動地方和就業機會；反對者則從土地正義、保護農地農用和飲用水安全發出質疑，要求解編、回復原來的土地使用。

縣府表示，廢污水的排放有規劃處理方式，不影響頭前溪水質。並尊重想繼續務農的地主，參酌現況及農作使用的土地分布狀況，在都市計畫區內規劃有「客家休閒農業專用區」供繼續農耕。

所謂「科三期」是指「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」暨「擬定竹東鎮（工研院附近地區）細部計畫案」。

自救會及環團 要求解編還地

「台灣捍衛農鄉聯盟」、「二重里地主權益自救會」的老農們昨天出席說明會，多個環保團體也到到場拉布條抗議。

有老農戴著沒有竹葉的斗笠，強調「政府底下沒有農民」、「農民頭上沒有政府」！抨擊縣府是為了財團、錢財來搶農地、騙農民參與區段徵收，要求立刻解編還地給農民；主婦聯盟等團體批評科三期是蓋房子的計畫，不是真的為了國家發展而擬定。

曾種出全國十大經典好米的竹東雜糧產銷班第一班班長莊正燈和班員許又仁也現身抗議，遞交陳情書給新竹縣都委會，要求「污染不要來、良田留後代！」不要開發這塊土地。

位於水保區 憂影響飲用水

許又仁說，開發案位於水質水量保護區，蓋工廠不只影響農民，更會影響大新竹飲用水安全。

「我們要喝乾淨水聯盟」召集人陳翠琴說，計畫書看不到處理工業廢水的規劃，也沒有設置專管的相關經費，真的在意下游居民的飲用水安全嗎？

竹縣：污水處理後專管排放

縣府表示，產專區內的業者必須自有污水處理廠，所生廢水經原廠處理符合納管標準才能進入產專區的污水處理廠。將規劃拉專管往出海口，在自來水公司取水口的下游才放流，不影響頭前溪水質。