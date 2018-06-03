〈北部〉詐領助理費 桃園市議員邱佳亮判12年半

2018-06-03

邱佳亮喊冤 將上訴到底

〔記者周敏鴻、許倬勛、謝武雄／桃園報導〕民進黨籍桃園市議員邱佳亮以人頭詐領助理薪資超過八百廿萬元，桃園地方法院依貪污治罪條例判處他有期徒刑十二年六個月、併科罰金一百廿萬元、褫奪公權六年；邱佳亮大聲喊冤：「要上訴到底！」還考慮將以無黨籍身分參選下屆桃園市議員。

判決指出，邱佳亮從二○一一年起擔任議員後六年間，以地政事務所甘姓與游姓員工、徐姓助理的弟弟徐姓男子等人當作「人頭」助理並領取薪資補助費，總金額高達八百廿二萬餘元；另，二○一六年五月二日到四日，邱佳亮因前往澳門未出席議會，仍填載不實簽到紀錄領取出席費、交通費與膳食費七千三百五十元，但並無檢方指控的出國考察等相關費用。

除邱佳亮被判十二年六月，參與領取人頭助理費部分過程的蘇姓、徐姓助理，也被判刑一年八月、緩刑五年；擔任人頭助理的甘姓、游姓員工與徐姓男子，則被判刑一年六月、緩刑四年。

考慮以無黨籍選下屆議員

民進黨已提名邱佳亮參選新屋區下屆桃園市議員，雖黨部人員強調二審判決確定有罪之前不會取消邱的提名資格，但邱佳亮說，他考慮要以無黨籍身分參選，盼用不分黨派的選票來證明選民對他的信任。

邱佳亮說，助理在地政事務所從事服務選民工作，就被認定不能領薪資，他無法接受，且自始至終助理薪資「沒一分一毫進入我私人口袋」，將上訴到底，並且相信司法終能還他清白。