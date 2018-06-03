〈北部〉首屆桃園市長盃5人制足賽 72隊拚戰

2018-06-03

〔記者許倬勛／中壢報導〕世界盃足球賽開打在即，全台颳起一股足球旋風，每年舉辦的市長盃足球賽今年首度舉辦五人賽制，昇恆昌公司昨捐贈一三○○顆FIFA世界盃足球賽指定用球，給各參賽學校訓練及比賽用，希望推動基層足球運動風氣，市長鄭文燦出席見證時表示，市府全力推動足球運動，今年桃園市體育會將選拔四十位培訓隊員，組隊參加中華職業足球聯盟辦理的T2全國足球聯賽，體育局會全力支持協助。

企業捐贈1300顆球

市長盃五人制足球賽各級學校共有卅二所參賽，包括社會組在內總計七十二隊，每組別取前四名，五月五日起開踢、每週末於中壢區龍興國中比賽，國中組、高中組、社會組皆已完賽，僅剩國小組部分隊伍賽事，結果將於今日全數出爐。

成績今天出爐

五人制比賽相較於國際常見的十一人賽制，場地不僅更小、上場球員也少，只有四人進行攻防，節奏非常快速，每個球員都必須全神貫注，不斷地跑動、換防與攻擊，此外，對身體的接觸有更嚴格管制，不允許球員鏟球，因此也更考驗球員的腳下功夫。

首次參加五人制足球賽、小學六年級的劉同學說，雖然這次比賽鎩羽而歸，但他不覺得氣餒，反而透過比賽結交不少球友，他說，他的偶像是曾遠赴中國、西班牙踢球的我國好手紀聖珐，「希望像他一樣攻守兼備，這樣我就能帶領隊友們邁向勝利了」。

市府體育局表示，市長盃賽事項目繁多，除了足球賽，也有籃球、棒球、田徑等賽事，由體育局分配預算至各個體育協會協助舉辦，如本屆五人制足球賽就獲卅八萬元預算。