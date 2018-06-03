〈北部〉家人住院僱看護 誤請逃逸外勞挨罰

2018-06-03

醫院未管制 出院才發現 被罰15萬

〔記者謝武雄／桃園報導〕很多民眾家中長輩住院，由於家人無法照顧，大都會請臨時看護協助，絕大多數都是中國籍或東南亞國家；市議員黃景熙就接到民眾投訴，醫院對看護根本未管制，出院後才發現竟然請到逃逸外勞，不僅要被罰十五萬元，還被懲罰兩年內不得申請外籍看護。

衛生局：將發函各醫院加強管理

市府衛生局長王文彥表示，民眾若有家人住院須請看護，最好向護理站諮詢，不要選擇來路不明的看護，另衛生局也會發函各醫院加強看護管理，並加開看護訓練課程，提供受訓看護資料給各醫療院所，讓醫院、民眾選擇看護時有所依據。

移民署：最好透過醫院管道聘僱

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，目前台灣並未開放中國外勞，至於東南亞外勞來台工作都有固定雇主，因此移工不能到醫院擔任看護，目前醫院看護大都是嫁來台灣的外配，無論是中國、東南亞都必須具有居留證、甚至身分證才能工作，因此，民眾在醫院聘請臨時看護時，建議透過醫院管道來聘僱，此外，也可以要求查看居留證或身分證，以確保不會請到逃逸外勞。

建議民眾可查外勞的居留證或身分證

黃景熙說，近日接到民眾投訴指出，八十多歲父親因身體不適住院一個多月，由於無法廿四小時在醫院照顧，兄弟們商量後決定請臨時看護，便從醫院到處張貼的小貼紙找資訊，循線打電話約半小時後就有印尼籍女看護來到病房，雙方談妥每天二千五百元、每五天結帳一次，父親住院一個多月，單單看護費用就花了十幾萬元。

民眾投訴指出，沒想到出院後才是惡夢的開始，原來這名印尼籍女看護是逃逸移工，之後被移民署人員逮捕，發現她曾在醫院工作，讓他瞬間成了聘僱逃逸外勞的不良雇主，還被罰款十五萬元，父親出院後不良於行，他想申請外籍看護照顧，向醫院辦妥巴氏量表並請人力仲介公司協助申請，卻被以有不良紀錄打回票，讓他非常傻眼。

黃景熙說，醫院看護素質不一，有許多並未受過專業訓練，建議市府推動醫院看護都要通過訓練課程，對病患也比較有保障。