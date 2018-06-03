〈中部〉阿勃勒、大花紫薇盛開 繽紛如畫

2018-06-03

〔記者黃鐘山／台中報導〕炎炎夏日，也是阿勃勒及大花紫薇盛開的時刻，繽紛的顏色，讓台中街頭頓時熱鬧起來。市府建設局說，這兩樹種是台中市常用的景觀樹木，阿勃勒在南屯、北屯、西區及南區較多，大花紫薇分布於環中路四段、台灣大道光明路橋、新建國市場周邊。

建設局說，阿勃勒花期於每年五月到六月前後，一串串金黃色的小花掛在枝頭，如黃金打造的風鈴，花朵隨風灑落，有「黃金雨」美名。

大花紫薇是落葉性大型喬木，高可達十二至廿公尺，花大而豔麗，開放枝梢，夏季盛開，花枝招展，格外引人注目，是極具特色的行道樹種。特別的是它還會「變妝」，每年六月至八月花期，早上花瓣初開時是鮮紫色，中午變成玫瑰紅色，到了傍晚變為紫色。

正值花季的阿勃勒及大花紫薇，常作為台中市景觀樹木，阿勃勒散布於南屯區龍富路一段（與環中路三段平行）、西區梅川園道（民權路至自立街）、南區興大園道、北屯區旱溪東西路、台中都會公園、亞洲大學、國立美術館、崇倫公園等。

大花紫薇主要分布在環中路四段、台灣大道光明路橋周邊、新建國市場周邊、市政路與黎明路口、文心南路、精明一街、松竹路、軍福路、旱溪西路三段、大業路等路段。另外，台中都會公園與東勢林場，則有較大面積的栽植，形成較為密集的植群景觀。

建設局長黃玉霖表示，為營造台中花園城市意象，市府積極維護市容，讓公園及道路景觀都有美麗花景，歡迎民眾把握花期踴躍欣賞。