〈中部〉「熊」甜的西瓜 溪州農民扮熊拉客

2018-06-03

3公里路段 10家在賣西瓜

〔記者陳冠備／溪州報導〕「熊」甜的西瓜低加啦！時序進入初夏，西瓜也進入盛產期，彰化縣溪州鄉鄰近濁水溪，沙質地形最適合種植西瓜，農民採收後，直接載到台一線販售，三公里路段就有近十家在賣西瓜，相當競爭，有農民靈機一動，裝扮成拉拉熊拉客，果然讓不少駕駛停下買瓜。農民表示，買西瓜就要來溪州「西瓜路」，因為現採，尚甜，尚大粒。

溪州鄉早期盛產西瓜聞名，農民沿濁水溪畔，一度廣達一百多公頃，每當五至六月西瓜採收期，通往西螺大橋的台一線，就會出現三、四十台小貨車沿途叫賣西瓜的榮景，被稱為「西瓜路」，可惜近年隨著老農棄種，及反聖嬰現象影響，氣候反差大，雨水多，造成收成銳減，目前種植面積僅剩十公頃，攤車也只有十分之一，不過今年氣候好，西瓜路似乎又熱鬧起來。

今年西瓜大豐收！鐘姓瓜農說，西瓜最怕大水淹！前兩三年，西瓜開花、結果期時都遇到氣候異常，因此收成有限，即使採收，甜度也不若以往，價格差，所以不少農民乾脆由攤商收購，今年氣候穩定，雨水少，甜度口感好，大西瓜品種可達三十台斤以上，每台斤約十五至二十元，一天可賣四、五十顆，因此吸引不少瓜農回來西瓜路賣西瓜。

瓜農扮熊吸睛 業績上漲二成

鐘姓瓜農也說，樂見西瓜路再度熱鬧起來，不過搶客人也很重要，兒子靈機一動，裝扮拉拉熊公仔，抱著大西瓜站在路旁搶客，此舉果然吸睛，不少駕駛停車買瓜，業績也上漲二成。