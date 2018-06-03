〈中部〉上百日人參觀扇形車庫 大讚「活古蹟」

2018-06-03

觀光局帶領 進行鐵道之旅

〔記者湯世名、劉濱銓／綜合報導〕上百名「台日觀光高峰論壇」的日本觀光產業代表，昨天在交通部觀光局官員帶領下，參觀彰化市縣定古蹟扇形車庫，其中有多人是鐵道迷，見到這座全台唯一且還在運作中的扇形車庫時都非常驚喜，認為十分罕見且特殊，大讚是「活古蹟」！直呼不虛此行。

盼擴大日客 前往中部旅遊

觀光局為擴大日客前往中部旅遊，利用「台日觀光高峰論壇」機會，邀請日本觀光產業代表進行鐵道之旅，觀光局副局長張錫聰及台灣觀光協會會長葉菊蘭昨天上午帶領日本觀光振興協會會長山口範雄、觀光廳參與本保芳明等上百名日人先到彰化市扇形車庫參觀。

葉菊蘭介紹說，扇形車庫是台灣非常珍貴的資產，全世界找不到幾座，全台也只有一座，希望觀光客來彰化參觀扇形車庫，能了解台灣鐵道的歷史，也了解台灣對保存古蹟的用心，台日也應加強雙方互訪人數，做到多樣性的旅遊型態，例如鐵道旅遊，正是方興未艾、蓬勃發展的旅遊型態。

日人對台灣鐵道 非常感興趣

日方友人見到這座運作中的扇形車庫都非常驚訝，山口範雄並說，日本有非常多的鐵道迷，他們對於台灣的鐵道非常感興趣，其中台、日的田中站都具有百年歷史，今年日本「信濃鐵道」社長玉木淳率領日方代表來台，與台鐵局在田中火車站簽署姊妹車站締結友好書，兩站締結友好後，相信可以吸引雙方「田中人」互訪，創造商機帶動觀光人潮。

一行人隨後搭乘集集支線彩繪列車，抵達有秘密花園與最後火車站之稱的車埕站，在地居民熱情揮舞台日旗幟歡迎遠道來訪，並由南投原住民學童表演舞蹈，之後一行人還品嚐水里在地梅醋及冰棒，炎炎夏日生津又消暑，對南投的熱情與農特產品留下深刻印象。

搭小火車輕鬆慢遊 日人滿意

山口範雄表示，很久沒有搭小火車輕鬆慢遊了，集集支線沿途的風光，令他相當滿足，這樣的旅遊方式，有別於新幹線講求快速的型態，會讓人沉澱心靈，相當有意義。

張錫聰表示，台日因地理、文化相近，過去日客來台則多停留在北部觀光，為吸引其南下中部，便與日本觀光產業合作，藉著帶領到台中歌劇院、高美濕地，以及彰化扇形車庫，再搭乘集集支線鐵道火車欣賞沿途風光，感受懷舊慢活特色，而日人對於支線鐵道旅遊也特別讚許，期盼能藉由台日觀光高峰論壇，吸引日客遊中台灣。