〈中部〉中埔成嘉縣最大蓮鄉 農會收購蓮子行銷

2018-06-03

收購5千斤 上架楓康超市販售

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣中埔鄉種植蓮子農民增多，去年種植面積五十二公頃，超越毗鄰水上鄉的三十七公頃，成為嘉義最大蓮鄉，隨著蓮子產季將屆，吸引攝影愛好者前往賞花取景，中埔農會六月起收購五千台斤蓮子，由農會僱工剝殼後運至興農集團旗下楓康超市販售，行銷中埔農產。

中埔農會總幹事李碧雲說，農會收購蓮子後要僱工剝殼、剝膜，憂心人力不足，與興農集團洽談六至八月先提供五千台斤販售，若有餘量再加碼，增加中埔蓮子能見度。

菸農轉作 全鄉種植52公頃

台灣省菸草協進會理事林健生表示，中埔曾是嘉縣菸草最大宗產地，台灣菸酒公司去年三月終止契作種菸，菸草產業走入歷史，已有二十名菸農轉作蓮子，蓮田分布隆興、鹽館、義仁等村。

林健生十年前開始兼種一．五公頃蓮田，五年前受薊馬病蟲害、天候異常等影響，蓮子減產，近三年加強栽培管理，預防蟲害，今年每公頃蓮子產量可望回升至四千台斤的水準。

花姿嬌美 吸引攝影好手取景

縣府農業處農務科長李秋瑩說，嘉縣蓮田面積一百九十五公頃，排名全國第二，僅次於台南市的三百六十五公頃。

攝影師魏三峰表示，蓮花在清晨六點至上午九點綻放，為最佳拍攝期間，相機可調至最大光圈拍攝花朵，讓背景呈現模糊散景，凸顯蓮花主體，建議至台三線二百八十八公里隆興段往西循村里道路進入下厝仔聚落，路邊即有蓮田可拍攝。