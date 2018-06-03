〈中部〉重現北港百年藝鎮 中央補助1.1億

2018-06-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港為國內傳統技藝重鎮，隨著時代進步許多技藝沒落，雲林縣府獲文化部「再造歷史現場專案計畫」補助一億一千多萬元，將在北港打造傳藝據點，邀請藝師傳承及推廣，重現百年北港藝鎮風華。

雲林縣府文化處長林孟儀指出，北港自清代媽祖文化引入後，不僅成為台灣重要媽祖信仰中心，且因媽祖文化衍生出許多宗教藝術及傳統技藝，有剪黏、寺廟彩繪、雕刻、燈籠、哨角、藝閣、獅陣等藝陣或工藝，這些都是北港的璀璨文化資源。

林孟儀表示，時代進步及藝師凋零，許多傳統技藝有沒落或失傳危機，文化部「再造歷史現場專案計畫」是希望藉由發現歷史來重現歷史記憶，進而傳承及保留技藝。

將修繕6古蹟當傳藝據點

林孟儀說，計畫內容第一部分是修繕北港舊登記所及地政事務所舊宿舍、集雅軒、大復戲院、水道頭園區及北港糖廠等六個歷史建築、古蹟做為藝師傳藝據點。

傳承技藝 計畫拍攝紀錄片

第二部分則是技藝保存及傳承，包括藝師與技藝的調查研究、紀錄片拍攝、媽祖信仰文化或藝陣相關文物修復；傳統技藝傳習，藝師與大專院校學生共同創作；傳統技藝推廣到中小學進行校園工作坊，設立北港文化講堂，協助推動五湖四海宴及到外縣市推廣、展覽等。

本月起執行 為期兩年半

文化部總計補助一億一千多萬元，執行期程今年六月到二○二○年十二月，雲林縣長李進勇表示，期望透過該計畫再現北港百年藝鎮的歷史記憶與風華。