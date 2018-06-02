〈南部〉玉井芒果冰消暑 提早一個月熱賣

2018-06-02

〔記者吳俊鋒、萬于甄／玉井報導〕台南遲未下雨，白天持續高溫，玉井山區的芒果冰大戰已提早開打，而台南善化糖廠冰品部今年用糖廠自行研發的古早糖，推出新口味古早糖冰棒、冰淇淋，甜而不膩的滋味，也頗受消費者青睞。

玉井區農會七年前以「熱情小子」為名，成立芒果冰館，空間規劃舒適，又有冷氣，業績拉長紅，最受歡迎的芒果冰（見圖，記者吳俊鋒攝），每年可賣出三萬碗以上，由於生意太好，冰館已開到第二館，入夏後每逢週休假期，現場大排長龍，一年營業額破兩千萬元，堪稱農會的金雞母。

根據農會的統計，最熱銷的是「熱情小子芒果冰」，每年逾三萬碗，「夏日迷情雪花冰」排行第二名，也可賣到兩萬四千碗，今年實在太熱了，提早一個月熱賣，比起以往同期，五月份的業績增加逾兩成，另玉井老街上知名的「有間冰舖」，也是在五月份就湧進呷冰人潮，比起以往同期，生意增加近三成。

另目前全台唯二仍有製糖的善化糖廠，去年研發出古早糖，香氣類似黑糖，因提煉工法較為複雜，製糖的成本較高；今年則利用古早糖製成冰棒，淡淡的糖香味，甜而不膩，讓女性消費者也能安心品嘗不怕體重增加。

善化糖廠表示，近期因天氣炎熱，假日湧入冰品部買冰、吃冰的遊客不少，除了古早糖外，紅豆、核桃杏仁、核桃蛋黃也是熱銷的前三名，目前一天平均營業額約四、五萬，銷售情況不錯。